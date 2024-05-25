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自由廣場》藍委吳宗憲示範黑箱作業

2024/05/25 05:30

◎ 缺理

國民黨立委吳宗憲在國際記者會上關於「藐視國會罪」及「反質詢」法案的言論，引發社會譁然。面對外媒提問質疑法案內容，吳宗憲竟說「等立法完成後，會再向人民交代」，此荒謬說法，正如民進黨立委林俊憲神來比喻「一個陌生人拿著奇怪的東西來跟你說，『這很好吃，你先吞下去，我再告訴你有沒有毒。』請問，做為一個正常人，你會乖乖吞下去嗎？」，試問台灣人民，藍白兩黨推出程序不正義內容不透明的法案，你「喝」得下去嗎？

國民黨強推「藐視國會罪」與「反質詢」法案，一旦通過，立委權力將無限擴張，普通民眾的權益卻因而受損。以「藐視國會罪」為例，一旦立委有權認定誰藐視國會並拍板決定懲罰，則台灣的言論自由空間勢必大受壓迫，人民將須面對「只要我不爽，你就有罪」的霸道國會。

反質詢法案更荒謬，吳宗憲聲稱是為防止官員回答質詢時顧左右而言他，但此一法案本身就違反民主監督的基本原則，國民黨若有誠意，為何不敢在委員會逐條審查、討論，卻要採取快速表決的逃避方式，到底是在怕什麼？

最新民調顯示，對國會推動這些法案的過程，有超過七成的民眾表達不信任。尤其是年輕人，對於「反質詢」法案的反對聲浪尤其強烈。這些數據反映民眾對國會黑箱作業的高度不滿，並對未來政治環境感到擔憂。

十年前的太陽花運動，國民黨黑箱作業引發國人強烈反彈，如今歷史重演，最終受害者是普通民眾。

（作者從商）

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