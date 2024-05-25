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自由廣場》國會「得」懲處總統 太上皇來了

2024/05/25 05:30

◎ 黃榮文

藍白兩黨立委挾多數席次，強行二讀通過諸多毀政亂憲、極度濫權的惡法，引發數萬青年學子及公民團體在立法院外集結抗議，許多專家學者更撰文呼籲撤法，筆者亦不吐不快。

以「立法院職權行使法」為例，2005年修憲的《中華民國憲法增修條文》第4條第3項規定「立法院於每年集會時，『得』聽取總統國情報告」，至於國情報告的時機及方式，總統主動或被動至立院報告等方面，則未作出規範。2018年訂定的「立法院職權行使法」，針對總統國情報告的時機則訂出兩種可能，一為立院主動邀請，一為立院被動同意總統咨請。相關條文為其第 15-2 條「立法院得經全體立委四分之一以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家安全大政方針，聽取總統國情報告。總統就其職權相關之國家大政方針，得咨請立法院同意後，至立法院進行國情報告。」法條內容中規中矩，並未違憲濫權。

稍有法律常識的人皆知，法律用語的「得」不具強制性，它是指「可以」或「有選擇權」，行為人有選擇作為或不作為之自由；若是「不得」則有「強制禁止」之意。憲法增修條文第4條第3項的主詞是立法院，規範的對象明顯是立法院，而非總統，其明確的意義是: 立法院在必要時(而無須每年)可主動邀請總統到國會作國情報告，至於是否接受邀請，則取決於總統。國家元首，除憲法外，任何機關「不得」任意立法規範其行為及意志。而總統認為有必要時也可主動行文咨請國會，要求前往做國情報告，同樣地，是否接受亦取決於立法院，至於總統國情報告的方式，應由總統決定，或由總統與國會協商議定，立院「不得」任意立法強制規範。

今藍白「新立法院職權行使法」內容，強行規範總統至國會報告的日期、時機及方式，若總統於規定的期間出國訪問，或身體不適住院不克出席，或對立委的口頭提問，不願或未依規定即時回答，則將被依「藐視國會罪」罰款或追訴刑責，國會以下犯上「得」恣意懲處國家元首，擴權毀憲，真是不得了！

（作者是彰化師大退休教授）

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