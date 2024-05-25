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自由廣場》藍白法案兩光 台灣民主耗光

2024/05/25 05:30

◎ 高大凱

「敵進我退，敵駐我擾，敵疲我打，敵退我追。」是中國共產黨奉行的游擊戰十六字訣；其於戰爭史上，可溯源西元前200年的羅馬費邊將軍對上強大的迦太基軍隊，所實驗的作法「費邊戰術」：拖延迂迴的戰術，不急於達到目的，以迴避陷入消耗戰，用時間拖垮敵人。

4月27日，中國國民黨立委傅崐萁率翁曉玲等16名黨籍立委訪中，見中共統戰要角、全國政協主席王滬寧後返台，旋自5月17日起，未經立法院委員會實質討論，國眾兩黨於院會強行舉手表決聲稱「陽光的國會改革」但實則為「兩光」法案。

第一光，二讀通過的立院職權行使法第47條，對於有必要請求受調查人提出資料的「調查必要性」何在，付之闕如，即使專案小組可得致結論的事證已足，仍可不厭其煩地請受調查之政府機關、部隊、法人或社會上有關係之人，提出全部相關文件、檔案，否則就可間接強制調查，對人民處以1萬元以上、10萬元以下之罰鍰，並得按次處罰。上開立法，恣意侵害人民權利，比例原則何在？

第二光，荒唐的藐視國會罪，委員會審查報告提出刑法第141條之2：「前項官員以反質詢之行為，經院會主席制止仍繼續為之者，處六月以下徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。」，在國民黨的國際記者會上面對外籍記者的提問，藍委吳宗憲立委不僅無法定義何謂「反質詢」，還以「等立法後，會向人民解釋交代」，此已公然違背刑罰應以法律明文規定的「罪刑法定主義」。

欲反制國眾兩黨所提違憲濫權、違反正當立法程序的法案，可依憲法增修條文規定，由行政院提出覆議；或聲請憲法法庭進行違憲審查及暫時處分，吾人均可預見。

上述兩光法案，必將高度癱瘓行政權說明政策的效能。在如此荒唐惡法面前，行政官員的明智之舉是，除非百分之百確信自己清楚所詢事項，否則就應回答「委員，我不能百分之百確定您所詢的詳細過程為何，請讓我回去研究後再以書面陳述。」又或者，應主席之要求而回答之後，再補上一句「但我無法百分之百確定」因陷於恐懼而字斟句酌，行政機關將喪失以白話方式，在立院向人民說明政策之憲法功能；而國眾兩黨的擴權法案，倘經聲請釋憲，對立的張力即來到憲法法庭，白藍勢將藉勢政治化，已被過度消費的司法將雪上加霜。

於焉，藉由立法權的瘋狂擴權，以癱瘓行政權，同時攻擊甚至架空司法權、監察權，並持續製造社會對立；中共不費一兵一卒，即可達到不與台灣正面決戰，坐收台灣政治空轉、自我消耗之效，拖垮台灣民主。

對國眾兩黨立委的「假改革真擴權」，實則呼應中共對台戰略之劣行，台灣人民必須具備清楚認識，並於白藍持續違背正當立法程序、逕行表決的院會，至立院外響應集會遊行，以最直接民意清楚警告白藍立委，我們反對你們的圖謀。而有識之士決定反制手段時，應務實衡量手段的成本，以最能保存社會實力的方式，在正確的戰略上守護台灣。

（作者是律師、宜蘭律師公會理事）

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