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《社論》藍白兩黨在急什麼？

2024/05/24 05:30

立法院國民黨團、民眾黨團強推「國會擴權」修法，已於十七日、廿一日院會陸續二讀表決通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」，包括總統赴立院國情報告採「即時回答」。官員不得「反質詢」、拒絕答復等藐視國會行為。另並通過國會調查權條文，明定立院得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供文件；若違反相關規定，得經院會決議，最重可處十萬元罰鍰，並得按次處罰。這項修法遭民進黨批評違憲亂政且黑箱作業，立法院外也在院會期間聚集萬名自發民眾與學生，反對後續擴權修法，甚至美國在台協會兩位前處長司徒文、楊甦棣等三十位國際學者發表連署聲明，對於在野黨提出方案，表達嚴正關切與擔憂。

藍白所推修法涵蓋廣泛，並被法界質疑嚴重侵蝕其他憲政機關的權力。例如總統赴立院國情報告採「即時回答」，無異於要國家元首到立法院「備詢」。我國憲政制度，總統是對人民負責，而非立法院，國情報告是總統透過立法院，向人民說明他的重要政策。況且，總統制國家如美國，或者與我憲政較接近的法國半總統制，皆無國會議員要總統答詢的設計。執政黨已表達，賴清德願在合憲情況下赴立法院。立委出身的賴總統，擔任過行政院長，面對立委詢答絕不陌生。但藍白立委提出總統即時回答立委的口頭提問等條文，已混淆立法與行政機關間「責任政治」的關係。總統赴立法院，首重合憲，建立憲政慣例，不必隨著在野方面的政治攻防起舞，這才是賴清德最必須的思考。

再者，將官員「反質詢」、「回嘴」入罪，亦屬民主國家之「創舉」。在國會殿堂上，民意代表與行政官員交互辯論，為民主常態。我們政治人物很多當過立委，問政也突出，例如賴清德在立委任內多次獲得國會評鑑第一名。藍白制定藐視國會罪，只讓民眾懷疑信心不足，僅圖擴權建立「保護傘」，賦予對行政部門的「上下關係」。此外，二讀通過國會調查權，針對政府部門進行中案件，少數立委即可插手聞問，對於民間人士，立委亦能叫來問話，藉此窺探商業機密、侵害人民隱私，有如「查水表條款」。兩度因股票案入獄的某在野黨團幹部，主導立院擴權，卻無任何利益迴避機制與自律規範，外界質疑，一旦讓其大權在握，恐更能以監督為由，堂而皇之牟取個人利益。

針對爭議條文，執政黨立委示警，包括歐洲在台商務協會提醒密切追蹤，屆時若不配合立院調查或觸怒立委，都可能存在風險。外商對我們政經情勢的風吹草動是相當敏銳，修法若導致負面衝擊，趕跑外商，這對我們擺脫對中國經貿依賴，擴大與國際連結，至為不利。此外，有美國聯邦眾議員日前發出的恭賀總統賴清德就職聲明，卻指「有民進黨成員反國會改革」。這項誤解，雖經溝通後撤除，最新聲明並改以各政黨彼此尊重、和平對話解決分歧。不過，由此看出，部分在野人士藉機混淆國際視聽，「告洋狀」打擊執政黨形象，意圖讓美國友台議員對我們的新政府產生信任懷疑。

司徒文、楊甦棣等三十位國際學者連署聲明提到，藍白所提方案，超越各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念、違反程序正義。這提醒我們，蔡政府八年執政，雖然將我們帶向國際，接軌先進民主國家。但藍白粗糙修法，未經立院委員會充分討論，逕於二讀會以修正動議強行表決，國家形象正倒退嚕。在野常批評綠營過去是多數暴力，但現在的手法則更蠻橫暴力。藍白掀起民主之亂，民團與青年為此站上街頭抗議，捍衛得之不易的民主。賴政府剛就任，在野迅速推進國會擴權導致的社會激化與動盪，更助中共趁機操弄，予其製造裡應外合之勢。中國昨宣布於台海進行軍演，中國流亡作家指控北京正執行「佔領台灣立法院制高點的統戰戰略要點」。這或許是解釋藍白兩黨到底在急什麼的重要原因。明明能更周全修法，整合各界意見，但在野悍拒正途不為。我們國會議長被藍白立委包圍，像工具人般朗讀冗長且重複議事程序，只為確保爭議修法通過。國會正在反噬民主，難怪執政黨立委慨嘆此刻議場彷如中國人大會場，真正佔領主席台的不是國民黨、民眾黨，而是「習近平」。

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