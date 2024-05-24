晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

涉多項貪污案潛逃 命喪中國 前立委林正二 化成灰仍通緝

2024/05/24 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕前親民黨立委林正二因涉多項貪污案被判七十四年八個月，因未報到執行遭通緝，日前才傳出林正二已在一年前的農曆年間在中國福建晉江死亡，因在疫情期間又立即火化，如今開立死亡證明書有難度，因此他仍屬通緝身分，家屬也因此無法將其帶回台東老家安葬。

未開死亡證明 空有牌位難歸根

林正二死訊已獲其弟弟及女兒證實，女兒林昊宜表示，當時已前往中國祭拜父親，雖當時疫情嚴峻因此立即火化，但該補辦的儀式也都完成，目前在池上鄉的塔位也立了牌位，但空有牌位，骨灰仍在中國。

消息指出，在去年大年初一，本身多病的林在友人公寓中倒下，家人研判，依其癥狀，應是死於心血管性疾病並非COVID-19，但中國當時疫情嚴峻且醫療量能不足，未詳細驗明死因即火化，也未開立死亡證明。

台東地檢表示，仍需由中方開立死亡證明書，但事隔許久仍需視中國規定處理，屆時再透過海基會安排後續事宜，否則，在沒有死亡證明、仍通緝中，林若在世年齡為七十二歲，可想到的只有在家屬通報失蹤後七年聲請死亡宣告。

林正二因貪污案遭重判，二○二○年六月應該入監報到卻人間蒸發，台中地檢署轉發台東地檢代執行逕行拘提而未獲，後依法通緝。但家人表示，報到截止日前一天，林本說要北上找律師即匆忙離去，想不到隔天接到他電話時，人已在中國。

花蓮前市長蔡啟塔 保外就醫死於家中

林正二與花蓮市前市長蔡啟塔十多年前被控貪污收回扣，以綁標方式向內定的廠商收取中央核撥的工程款的二十五％回扣，共貪得一○○二萬元。二審台中高分院依九件貪污罪，將林正二判刑十九年八月，蔡啟塔四罪判十五年；最高法院駁回蔡啟塔的全部上訴，判刑十五年定讞，林正二發回其中一罪，其餘八罪皆駁回定讞，總刑期共七十四年八月，但如今，蔡啟塔去年因癌症保外就醫後死於家中，林則是逃亡中國病死晉江公寓。

由於沒有死亡證明書，也無法正式證明林正二死亡，對他的通緝因此仍未撤銷，也因此死亡隔了一年亦無法帶返老家進行儀式，家屬雖試圖透過以往林在政界故人尋求協助未果，林在中國疫情處理模式下，少數是成了灰仍被台灣通緝無法落葉歸根的案例。家人表示，當事人已死、世間罪過與刑責已了，希望能讓其落葉歸根、好好安葬。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書