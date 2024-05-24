涉多項貪污案潛逃 命喪中國 前立委林正二 化成灰仍通緝

〔記者劉人瑋／台東報導〕前親民黨立委林正二因涉多項貪污案被判七十四年八個月，因未報到執行遭通緝，日前才傳出林正二已在一年前的農曆年間在中國福建晉江死亡，因在疫情期間又立即火化，如今開立死亡證明書有難度，因此他仍屬通緝身分，家屬也因此無法將其帶回台東老家安葬。

未開死亡證明 空有牌位難歸根

林正二死訊已獲其弟弟及女兒證實，女兒林昊宜表示，當時已前往中國祭拜父親，雖當時疫情嚴峻因此立即火化，但該補辦的儀式也都完成，目前在池上鄉的塔位也立了牌位，但空有牌位，骨灰仍在中國。

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消息指出，在去年大年初一，本身多病的林在友人公寓中倒下，家人研判，依其癥狀，應是死於心血管性疾病並非COVID-19，但中國當時疫情嚴峻且醫療量能不足，未詳細驗明死因即火化，也未開立死亡證明。

台東地檢表示，仍需由中方開立死亡證明書，但事隔許久仍需視中國規定處理，屆時再透過海基會安排後續事宜，否則，在沒有死亡證明、仍通緝中，林若在世年齡為七十二歲，可想到的只有在家屬通報失蹤後七年聲請死亡宣告。

林正二因貪污案遭重判，二○二○年六月應該入監報到卻人間蒸發，台中地檢署轉發台東地檢代執行逕行拘提而未獲，後依法通緝。但家人表示，報到截止日前一天，林本說要北上找律師即匆忙離去，想不到隔天接到他電話時，人已在中國。

花蓮前市長蔡啟塔 保外就醫死於家中

林正二與花蓮市前市長蔡啟塔十多年前被控貪污收回扣，以綁標方式向內定的廠商收取中央核撥的工程款的二十五％回扣，共貪得一○○二萬元。二審台中高分院依九件貪污罪，將林正二判刑十九年八月，蔡啟塔四罪判十五年；最高法院駁回蔡啟塔的全部上訴，判刑十五年定讞，林正二發回其中一罪，其餘八罪皆駁回定讞，總刑期共七十四年八月，但如今，蔡啟塔去年因癌症保外就醫後死於家中，林則是逃亡中國病死晉江公寓。

由於沒有死亡證明書，也無法正式證明林正二死亡，對他的通緝因此仍未撤銷，也因此死亡隔了一年亦無法帶返老家進行儀式，家屬雖試圖透過以往林在政界故人尋求協助未果，林在中國疫情處理模式下，少數是成了灰仍被台灣通緝無法落葉歸根的案例。家人表示，當事人已死、世間罪過與刑責已了，希望能讓其落葉歸根、好好安葬。

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