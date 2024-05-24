晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「牴觸憲法」法案 總統可不公布

2024/05/24 05:30

◎ 莊宇森

按「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署」，《憲法》第卅七條定有明文。次按「行政院對於立法院決議之法律案……如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議」，《憲法增修條文》第三條第二項第二款前段定有明文。第按「中央法規之制定、施行、適用、修正及廢止，除憲法規定外，依本法之規定」、「法律應經立法院通過，總統公布」，為《中央法規標準法》第一條、第四條所明定。

基此，法律條文之修正，應經立法院三讀通過，並應移送總統及行政院，經行政院院長（及有關部會首長）之副署後，始由總統依法公布。而立法院三讀通過並應移送行政院之法律條文，行政院如認為有窒礙難行時，仍得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。移請立法院覆議後，立法院應於十五日作成決議，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議（依《憲法增修條文》第三條第二項第二款後段規定）。

《憲法增修條文》第三條第二項第二款乃明文規定：「行政院院長應即接受該決議」，並未規定：「總統應即接受該決議」。由此可知，縱使行政院院長依法應接受該決議（即「維持原案」之決議），但總統仍得拒絕接受該「維持原案」之決議！此際，總統若認立法院三讀通過之法律條文係「牴觸憲法」時，並非僅能「照本宣科」地公布該法律條文，而得不公布該法律條文，並依《司法院大法官審理案件法》之相關規定，聲請司法院大法官依法「釋憲」。

總統公布法律並非僅扮演「形式上」之角色，更應具備違憲審查之「實質上」功能！總統拒絕公布可能「牴觸憲法」之法律條文，毋寧是一種「事前（法律條文生效前）」的違憲審查機制。基於對國會之尊重，總統原則上固然要在期間內公布經立法院三讀通過之法律條文，但有客觀理由足以認定該經立法院三讀通過之法律條文可能「牴觸憲法」，總統不僅有拒絕公布可能「牴觸憲法」之法律條文的權利，甚至應該有拒絕公布可能「牴觸憲法」之法律條文的義務！

司法院大法官《釋字第三四二號解釋》指出：「總統依憲法第七十二條規定，因立法院移送而公布之法律，縱有與其議事規範不符之情形，然在形式上既已存在，仍應依中央法規標準法第十三條之規定，發生效力」。可知唯有經總統公布之法律條文，方可能「在形式上」存在，始依《中央法規標準法》第十三條之規定發生效力。因此，祇要總統不公布之該可能「牴觸憲法」之法律條文，該可能「牴觸憲法」之法律條文即不可能依《中央法規標準法》第十三條之規定發生效力。

法律一經總統公布，就會拘束全國人民，故總統自不得「將錯就錯」，公布可能「牴觸憲法」之法律條文，殆因「牴觸憲法」之法律條文所破壞者，乃法律之尊嚴！因此，拒絕公布可能「牴觸憲法」之法律條文，係總統之權利及義務。至於總統拒絕公布可能「牴觸憲法」之法律條文後，仍應循「正當法律程序」，依《司法院大法官審理案件法》之相關規定，將該可能「牴觸憲法」之法律條文聲請司法院大法官依法「釋憲」。

（作者是中華民國能源技術服務商業同業公會法律顧問）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書