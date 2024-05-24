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自由廣場》封鎖暨反介入的大型軍演

2024/05/24 05:30

◎ 沈明室

賴總統就職後三天，中國果然對台進行大型軍演的威嚇行動，這顯示早在選舉結果出來後，解放軍中央軍委及東部戰區在副主席何衛東指導之下，已先制定不同方案的演習計畫，並依賴總統就職講話內容、各國反應，隨時調整，且在昨天公布實施。賴總統就職演說公布後，中國外交部及國台辦的反應，與以前今年一月總統選舉結果公布後的差別不大，但隔一天《人民日報》及《新華社》嚴厲批評，可見中共中央定調要對台採取嚴厲警告，且規格不能低於二○二二年裴洛西訪台的演習。

對賴總統的演說，連國台辦主任都未譴責，外交部長王毅先是制式性反應，後來轉趨強硬，可見中共中央及中央軍委主導此次決策及演習計畫。更加確立了習近平放棄說服與警告，採取只做不說的強硬模式。從此次演習名稱為「聯合利劍2024A」，顯示延續從美國眾議院議長裴洛西訪台後的演習，是多軍種的聯合火力打擊，結合二○二二年、二○二三年的演習模式，完整驗證對台實施聯合火力打擊計畫。目前還看不出是否進行實彈演習，若有而未事先公布區域，將影響航空及海運安全。後續若沒公布空中及海上禁航區，就可能沒有飛彈實彈射擊。中共若對台灣東部演習區進行飛彈射擊，勢必飛越台灣上空，萬一中途掉落台灣或誤擊台灣境內目標，情勢將會升高。從演習編號看出，今年還會有第二次或第三次演習，成為新新常態的例行演習。

從中國學者的分析來看，此次演習季針對台灣內部，也強調阻斷外來援助，同時針對金門、馬祖及澎湖進行圍堵及騷擾，這是一場結合封鎖台灣外離島、本島及反制美日介入的聯合軍事行動。短時間內，應該不會成為對台的大型侵略行動。因為台灣仍然是維持現狀，且中共內部政治、經濟情勢，美國總統選舉之前的情勢不定，不允許中國擴大成為侵略行動。況且美國已肯定賴清德總統的演說，表示認同他的維持現狀主張，中國若冒然侵台，美國必然介入。中國繼續舉行對台新常態的軍演，反而會讓國際社會更關注台海安全，且讓台灣人民更加厭惡中國。雖然在野黨在國會升高影響力，卻會顧忌形象，不敢提出擾亂執政黨或是親中國的政策。

（作者是淡江大學戰略研究所兼任副教授）

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