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自由廣場》聯合利劍2024A的戰略企圖

2024/05/24 05:30

◎ 林穎佑

二○二四年五月廿三日中共解放軍東部戰區發布「聯合利劍2024A」的聯合軍演。其目的是針對賴清德總統在五二○講話而做出反應。自賴清德一月當選，中國就展開一系列行動：諾魯斷交、五○二航線、金廈水衝突事件後多次駛進禁限制水域，都是在賴總統就職前所作的行動，甚至在就職演說前已做好部分集結準備，從小規模演訓或具有代號的針對性聯合軍演，全視就職演說內容而定。五二○一結束，便是武嚇的開始。

此次演訓是延續去年的「聯合利劍二○二三軍演」，日後是否設定為對台專屬演訓代號並常態化，值得關注。是否會像二○二二年裴洛西訪台後，中共對台發射東風飛彈並飛越台灣上空，則是最重要觀察指標。

但在賴總統剛就任，就直接將軍演規模提升至東風飛彈試射，可能在未來對台政策喪失彈性，較有可能是與二○二三聯合利劍規模類似，以單純海空兵力嘗試達到對台灣進行類封鎖。並期望將軍事行動限縮在台海周邊，避免引起他國反應，並對國際表態這是中國內部事件，拒止外國干預。

軍演中最須觀察的是解放軍新改組後的指揮管制能力。四月下旬戰略支援部隊改組後，新成立的三個兵種在大改組後，對於聯合作戰的掌握上是否出現磨合問題，乃外界最想知悉。畢竟歷經手術後的解放軍戰力變化，足以影響北京對其實力的信任與否。而新成立部隊的指管隸屬關係與單位調動狀況，都是此次演訓中我方可觀察方向。因外島也有中國海警的聯合行動，說明其各武裝力量經過整合，已能互相配合進行聯合行動。而在聯合利劍二○二四的A之後，BCD是否會視美中台三邊新的互動而陸續推出，還是會是此演習中不同操演想定的科目代號，這些也是在演習中觀察的方向。

此次演習，也對美國近期的中國政策及在西太平洋的軍事演訓做出反應。可藉此觀察中國新任國防部長是否出席二○二四香格里拉對話、兩年一度的環太平洋軍演以及十一月美國總統大選，中國軍演對這些即將到來的事件是否造成影響？都須分析研究及預擬對策。戰略的要義是預防而非治療。過去一切的失敗經驗可以歸納為兩字：太遲。

（作者是淡大國際事務與戰略研究所助理教授）

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