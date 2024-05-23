自由廣場》（李筱峰專欄）To be or not to be.

賴清德總統就職演說中，義正詞嚴宣示「根據中華民國憲法，中華民國主權，屬於國民全體，有中華民國國籍者，為中華民國國民。由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」，演說中賴總統並不斷使用「中華民國台灣」一詞。不得了！中國國民黨抓狂了！前總統馬英九連聲叱責「違憲」，好像他們有多麼尊重「中華民國憲法」。

馬英九們真的尊重「中華民國憲法」嗎？回顧歷史，《中華民國憲法》頒布於一九四七年，頒布一年五個月後，國民黨政府就以《動員戡亂時期憲法臨時條款》凍結憲法，擴大總統（蔣介石）的權力。再次年，國民黨政府全面敗退來台，蔣介石復出，根據《動員戡亂時期憲法臨時條款》，國會（國民大會、立法院、監察院）不依憲法定期改選。

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憲法是國家根本大法，其位階最高。但在這個「最高」的位階之上居然還有另一個「更高」的位階。這個僭越憲法的《動員戡亂時期憲法臨時條款》實施了四十多年，馬英九們不但沒有感覺憲政遭破壞，他還是這個僭越憲法的「戡亂體制」的共犯結溝。

《動員戡亂時期憲法臨時條款》直到李登輝時代才解除。一九九一年四月廿一日三讀通過制定「中華民國憲法增修條文」，並廢止《動員戡亂時期臨時條款》。此後共經過七次修憲。

一九九九年七月九日任期只剩九個多月的李登輝總統，接受外媒訪問表示，自一九九一年修憲之後，我國政府統治的正當性就只有來自台灣人民的授權，與中國人民無關。

這個歷史背景的發展，才有後來蔡總統及日前賴總統所宣示的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

如果這樣叫做違憲，那麼馬英九在二○○九年曾向美國國務卿希拉蕊自我介紹是「台灣總統」，馬要如何自圓其說？

真正的違憲，是日前立法院內國民黨與民眾黨黨團勾結要通過國會擴權的法案，以及不經環評、財評，用兩兆多元天價掏空國家財政的花東交通案，而且不許審查、不許討論、沒收記名表決、沒收宣讀程序，故意要崩潰現有體制內的民主程序！如今上萬青年學生站出來，馬英九們怎麼卻無感？

以違憲大帽子試圖摧毀本土政權，完全無視於台灣的生存。

談到台灣的生存，我聯想到莎士比亞在《哈姆雷特》中的名言：To be or not to be, that is the question.（「生存還是毀滅，此即問題之所在」，意即這是一個值得考慮的問題。）今天台灣不論稱為「中華民國」或是「台灣」，都事實獨立於中華人民共和國之外生存，而且是舉世肯定的民主政體，現在又有民主陣營支援。我們要「To be」或是「not to be」，「此即問題之所在」。

不過走筆至此，我又一方面擔心一些鐵頭台獨看到「中華民國」又要指罵使用「中華民國」是在延續外來殖民政權。我曾指出他們只有「目的論」而無「方法論」，但他們聽不懂，我只好也引用莎士比亞的另外一句名言送給他們：What’s in a name? That which we call a rose by any other word would smell as sweet.（名字中有什麼呢？把玫瑰叫成別的名字，它還是一樣的芬芳。）

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

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