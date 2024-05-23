自由廣場》豬仔立委搞擴權／改革國會 要由人家當家作主

◎ 林正二

在野黨輸掉總統大選後，假藉「國會改革」之名，不經過委員會逐條討論與審查，要強行表決通過藐視國會罪、建立聽證調查、強化人事同意權與花東兩兆建設等毀憲亂政與錢坑法案。需要被改革的豬仔立委，居然不顧國家發展與人民權益，不惜違憲也要擴充自己的權力，阻礙政府的施政，已激起人民強烈的抗議，要「改革國會」。

改革國會跟國會改革，不僅內容不同，從字面上也可看出不同的地方。「改革國會」將「改革」放在國會前面，這是透過人民的力量，「改革」不良國會。「國會改革」則置改革於國會之後，並無人民參與或主動改革國會之義，變成在野立委假藉「改革」之名擴權亂政。「改革國會」是人民發動的，「國會改革」是豬仔立委自己搞的擴權行為。

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這幾年，國民黨立委動輒以丟水球、躑麥克風、打群架，阻擋政府預算、法案等的通過，並辱罵污衊行政院長與部會首長，讓政府的施政難以順利進行，國事空轉，嚴重影響台灣的往前邁進。立委本應對行政院各部會的政策很了解，能針對缺失，提出具體的改進方案，而不是無限擴大「質詢」權力，無的放矢、咆哮辱罵官員，拼命作秀。

就憲法所規定的立委監督中央政府的功能而言，立委不僅要有能力審查預算、制定法案與爭取地方建設經費，更要有跟行政院長與部會首長理性論辯政策的能力。如今在野黨立委非但沒加強學習，瞭解政府各部會政策的優缺點，予以監督改進，反而要強行制定牽制政府行政權的惡法，癱瘓政府，以奪回政權。

面對政治亂象，人民如期待政府施政順利，必須結合公民團體與媒體的力量，建立可以「改革國會」的機制，嚴格監督胡搞瞎鬧的立委，發揮促進國會議員改善問政表現的機能，提升國會議員的整體品質。

長期而言，台灣要建構優質成熟的民主政治，政府必須從提升人民的民主素養著手，經由全台中小學均優小班制開放式討論教學的落實，訓練學生蒐集資料、分析、組織、探索問題的能力，透過互動討論，方能培養下一代的獨立思考能力及深厚的人文與民主素養，而能擇選出優質的國會議員、「改革國會」，提升國會問政能力，能有效監督政府，而不是讓不良立委以「國會改革」之名違憲擴權！

（作者是退休駐美外交人員）

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