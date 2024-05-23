晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》豬仔立委搞擴權／改革國會 要由人家當家作主

2024/05/23 05:30

◎ 林正二

在野黨輸掉總統大選後，假藉「國會改革」之名，不經過委員會逐條討論與審查，要強行表決通過藐視國會罪、建立聽證調查、強化人事同意權與花東兩兆建設等毀憲亂政與錢坑法案。需要被改革的豬仔立委，居然不顧國家發展與人民權益，不惜違憲也要擴充自己的權力，阻礙政府的施政，已激起人民強烈的抗議，要「改革國會」。

改革國會跟國會改革，不僅內容不同，從字面上也可看出不同的地方。「改革國會」將「改革」放在國會前面，這是透過人民的力量，「改革」不良國會。「國會改革」則置改革於國會之後，並無人民參與或主動改革國會之義，變成在野立委假藉「改革」之名擴權亂政。「改革國會」是人民發動的，「國會改革」是豬仔立委自己搞的擴權行為。

這幾年，國民黨立委動輒以丟水球、躑麥克風、打群架，阻擋政府預算、法案等的通過，並辱罵污衊行政院長與部會首長，讓政府的施政難以順利進行，國事空轉，嚴重影響台灣的往前邁進。立委本應對行政院各部會的政策很了解，能針對缺失，提出具體的改進方案，而不是無限擴大「質詢」權力，無的放矢、咆哮辱罵官員，拼命作秀。

就憲法所規定的立委監督中央政府的功能而言，立委不僅要有能力審查預算、制定法案與爭取地方建設經費，更要有跟行政院長與部會首長理性論辯政策的能力。如今在野黨立委非但沒加強學習，瞭解政府各部會政策的優缺點，予以監督改進，反而要強行制定牽制政府行政權的惡法，癱瘓政府，以奪回政權。

面對政治亂象，人民如期待政府施政順利，必須結合公民團體與媒體的力量，建立可以「改革國會」的機制，嚴格監督胡搞瞎鬧的立委，發揮促進國會議員改善問政表現的機能，提升國會議員的整體品質。

長期而言，台灣要建構優質成熟的民主政治，政府必須從提升人民的民主素養著手，經由全台中小學均優小班制開放式討論教學的落實，訓練學生蒐集資料、分析、組織、探索問題的能力，透過互動討論，方能培養下一代的獨立思考能力及深厚的人文與民主素養，而能擇選出優質的國會議員、「改革國會」，提升國會問政能力，能有效監督政府，而不是讓不良立委以「國會改革」之名違憲擴權！

（作者是退休駐美外交人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書