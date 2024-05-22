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自由廣場》立場不同也能真誠合作

2024/05/22 05:30

◎ 張玲玲

民主國家的可貴，在於異中求同、求同存異。蔡英文總統卸任前出席「大鵬部長」馮世寬《大鵬展翅》新書發表，致辭時提到，她找馮世寬來擔任國防部長時，馮說「可是我沒投票給妳欸」，蔡總統跟馮世寬說沒關係，把工作做好就好。蔡總統還開玩笑地說，大鵬部長命中注定要與她共事八年。

這段對話令筆者極為驚訝，其中可見大鵬部長的直率個性，蔡總統雖然不是馮當初支持的對象，但馮為國家安全、國軍權益而勇於任事的精神，一覽無遺。另一方面，也看到蔡總統識才、求才、留才的智慧，不因政治立場不同仍加以重用。他們都有一個共同的認知與特點，就是為了國家與社會，願意一起打拚，為福國利民的政策一起承擔重責大任。

蔡總統執政八年，面臨國際局勢劇變，嚴重的武漢肺炎傳染病全球性疫情，俄烏、以阿戰爭先後爆發牽動地緣政治與經濟、中共新常態機艦擾臺、軍演等威脅…；國內部分，推動年金改革、國防自主、義務兵役恢復一年制…等重大政策，面對不同聲音與挑戰，蔡總統甚至親自簡報說明，力求兌現競選時的政見，實屬不易。

總統賴清德上任，仍面臨許多挑戰；期望國會議堂能在「異中求同、求同存異」下減少紛擾與衝突，台灣股市與經濟繼續蓬勃發展、國泰民安！也期盼國際的戰火也能快點停止、世界和平！

（作者是陸軍備役上校）

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