自由廣場》考題多生活化 老師教學須知

◎ 林彥佑

國中會考結束了，我也前往考場，問問以前的學生，關於這次的題目。考生的觀點各異，但每位考生的想法都有其共同交集，那就是「生活情境、重視統整歸納、創新型的題目」佔了多數。

綜觀這幾年的會考、統測、學測題目，不難發現，題目的取材就來自於生活中俯拾可得的素材。去年的會考作文，「沒有作文題目」，考生覺得奇怪，考作文怎麼沒有作文題目？去年要學生看長條圖、寫出自己的觀察與想法。去年的學測，給高中生的題目竟然是「花草樹木」，這麼生活化的題目，很多高中生措手不及，因為高中生在學校練習的都是議論文，突然在考場看到這麼簡單又生活化的題目，「反而覺得有詐」。

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筆者這幾年，除了參與地方的國語文事務，也有幸接觸中央的相關工作，和一些委員對話之後，發現命題與閱卷委員都有相似的觀點，筆者也頗為認同的。他們說：「學生就活生生地活在我們的生活中，不去感受生活，反而埋首於課本中，不是悖離教育的初衷嗎？」因此，只能透過考試領導教學，讓教學因為大考而產生本質上的改變。

說得白話一點就是，我考試出題就出這麼生活化，那老師您教學要不要跟著生活化？

所以，今年的大型考試，出現了「閱讀標籤」、「縫隙聯想」、「ikea效應」，再加上這次的「新聞、廣告題」（今年依舊沒有作文題目）；以及學生非常有感的「秋刀魚加薪」，這些都是生活。

此外，統整歸納更是新時代不可或缺的能力，尤其現在資訊量與傳播速度是過往的數倍，也因此有「資訊肥胖」的名詞出現。

我們應該訓練學生／考生，在海量的資訊中能判斷真偽，找到自己所需，再加以統整歸納成有用的訊息；所以，單一圖表的解讀、二張圖表的比較，又或一則、兩則訊息的異同整合（文氏圖），就成了現今的教學重點。不僅如此，孩子有否將這些內容，再度學習遷移到同樣概念卻又不同屬性的學習文本上，也方是真正的活化學習。

這十年，不可否認的，時代快速到整個社會都有天翻地覆的巨變；君不見十年前不普及的名詞，如AI、QRCODE、AR、VR、元宇宙、載具、雲端、團購、外送、電子支付…，都是需要跨域跨界、統整思維才能達成的；而這些新興世代的能力，都是學生需要具備的能力，它不是未來式，而是現在進行式。這也就是為什麼希望透過這麼活化的試題，去培養孩子應該具備的能力，我們不希望孩子畢業後，他們與時代是脫軌的。

廿年前，或許我們專才專用，但如今，企業想招聘的，也許是「π型人才」，也許是「非型人才」。多訓練孩子與生活鏈結的整合力，十多年後，他們將是社會的中流砥柱，我們的未來也等著他們來開創。

（作者是國語文輔導員）

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