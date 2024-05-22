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自由廣場》以清教徒美德 盼賴清德使台灣偉大

2024/05/22 05:30

◎ 余杰

一位台灣的基督徒朋友對新總統賴清德的名字如此闡釋：清德，即「清」教徒美「德」。

清教徒的美德是什麼呢？生活在「勇士的國土」的美國維吉尼亞的我，在概述五百年清教徒歷史和英美現代化路徑的《大光》三部曲中曾指出，清教徒的美德包括勤勞、慷慨、守約、勇敢等，其中，勇敢最為重要。

在賴清德的從政生涯中，早已展現出擇善固執的一面，無論是挑戰官僚系統的沉疴，還是直面國民黨主導的台南市議會，無論是斬斷財團對政務的干擾，還是不畏激進左派團體的施壓，他都向選民宣示出「雖千萬人吾往矣的勇氣」。

勇氣正是此前的台灣領導人最匱乏的品質。蔡英文八年任期，全面執政，但在司法改革、轉型正義領域則未符人民期待。如今，賴清德接下困局——國會從多數變成少數，亂象叢生，危機四伏，必須當機立斷、大開大合，方能帶領台灣走出幽暗的隧道，走向光明的未來。

賴清德應當效仿的世界史上的領袖，一位是美國開國之父華盛頓。一七七七年冬，英軍攻佔大陸會議所在地費城，大陸軍總司令華盛頓率領殘軍敗將退守費城郊區的福吉谷。在英軍眼中，他們的對手是一支烏合之眾——此前，他們都是農夫、工匠、學生及商人，連統一的制服和武器都沒有，穿著自己的衣服、拿著自己的武器，就加入了這支軍隊，來保衛剛剛誕生且前途莫測的共和國。在霜刀雪劍中，這支軍隊衣不蔽體、食不果腹，減員嚴重，很多軍官建議退回暖和的南方過冬。進退維谷的華盛頓常常一個人騎著白馬，獨自離開營區，走進人跡罕至的密林深處，跪在雪地上向上帝禱告。上帝賜予他信心和勇氣，繼續帶領這支軍隊，九死一生、敗中求勝。英國沒有想到他們會被這樣一支非正規軍擊敗。一個近代史上前所未有的共和國終於在世界舞台上嶄露頭角。

賴清德應當效仿的第二位領袖是丘吉爾。在納粹鐵蹄踐踏大半個歐洲大陸之際，丘吉爾臨危受命，帶領英國孤軍奮戰。一開始，上至英國國王，下至黨內對手，沒有一方看好這個在一戰中的敗軍之將——丘吉爾的從政生涯有太多失敗的例子，人們不相信他也源自於這些令其名聲掃地的失敗案例。

然而，丘吉爾卻以他招牌的Ｖ形手勢贏得了人民的支持、鼓舞了飄搖的人心——這個手勢代表「Victory」（勝利）的第一個字母，以此向人民宣告，英國一定會勝利，只要持續努力堅持，勝利一定會到來。丘吉爾在多次在公開演講中強調勇氣的重要性：「成功不是結局，失敗也並非末日，重要的是有沒有勇氣繼續前進。」、「勇氣是人類最重要的一種特質，倘若有了勇氣，人類其他的特質自然也就具備了。」、「如果我們敢向危險挑戰的話，危險就會減低一半。」這三句話都似乎是向今天的賴清德說的。

期盼賴清德成為「台灣的華盛頓」、「台灣的丘吉爾」，帶領台灣走完李登輝未能完成的「出中國、入自由」的驚濤駭浪之旅，將台灣打造成這個動蕩世界中的諾亞方舟。

（作者是美籍華語作家、歷史學者）

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