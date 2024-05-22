自由廣場》 守護台灣民主 人民上街作主

◎ 葉欣怡

在國際局勢緊張的環境下，台灣面臨來自中國的多重威脅，特別是滲透和間諜活動。近來幾個案例進一步凸顯了這一問題的嚴重性。例如，徐巧芯公開援烏克蘭密件，李尚典與郭佩金夫婦收受中國資金介選，還有劉聖恕等人違反《國安法》被重判。

目前台灣有《國安法》、《反滲透法》和《國家機密保護法》來保護國家安全，但這些法律仍有不足之處。為了進一步對抗共諜滲透，我們亟需一部「代理人法」，以增強現有法律的效力，防止任何形式的間諜活動，確保台灣的民主和安全。諷刺的是，立法院內就有中國代理人，而且是立法委員。

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上週五一七，國民黨和民眾黨刻意忽視民意，不照立法程序，完全的流氓作風，意圖讓假改革法案通過。實際上，他們就是中國的代理人。這種狀況將不斷發生。他們在等待機會，等到民意麻痺，等到人民不注意時，四處放火，在我們顧此失彼時，再次打擊我們的民主。

民進黨是否能善用行政權來對抗藍白無理的立法擴權，尚未可知。但可以確定的是，國民黨與民眾黨已經擺明了執行中國背後的意志，拖垮台灣經濟，癱瘓立法院，讓政府失去民意的信任。過去，人民對政治的冷漠是今日困境的重要原因。

要解決此一困境，極可能需要再次號召人民上街頭，才能改變現狀。當這個時間來臨時，您會願意一起守護我們的民主嗎？

（作者是台南種籽創意繪本手作坊負責人）

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