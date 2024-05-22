自由廣場》（林保華專欄）匯聚民意洪流 目標解散國會

在賴清德總統五二○講話前夕，有媒體放出空氣，聲稱賴清德可能將「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」改為「兩岸互不隸屬」，以減弱「兩國」色彩，然而賴總統照樣說出兩國互不隸屬。於是國民黨主席朱立倫說，這是兩國論檯面化。朱立倫這是惡質的挑撥離間，因蔡英文總統於二○二一年雙十國慶已在「四個堅持」中這樣說過。

賴總統在致辭中還強調「和平無價，戰爭沒有贏家」。因此和平是唯一的選項，國人有追求和平的理想，但對中國不能有幻想，在中國尚未放棄武力犯台之下，即使全盤接受中國的主張、放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失。賴清德在今年一月十三日勝選時的講話就已表明對中國不能有幻想。這點很重要，因為國民黨從馬英九到傅崐萁都在散布幻想，認為只要放棄主權，中國就會和平相待。可是看看英國放棄香港的主權，即使有聯合聲明，中國還是搞「二次回歸」，清除立法會中的民主派，並且大事逮捕審訊。這是暴力，還是和平？國民黨的這些騙子協助中國打認知戰來欺騙台灣人民，他們還是台灣人嗎？

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目前國民黨的存在，是為發展台灣的民主，還是只為打敗民進黨奪回政權？從這些天來說，答案應該是後者。所以傅崐萁一擔任總召就忙著去中國領旨，回來就要強行通過「最高機密」的議案，不用公開後協商討論，只要採取多數暴力通過，完全違背程序正義與民主真諦。更生人在中國叫做「刑滿釋放分子」，中國著名的勞改農場就在崑崙山腳下，從這個意義上來說，傅崐萁真是「崑崙山的小草」，更貼切來說是「崑崙山的韭菜」。這樣一個沒有改造好的更生人當上國民黨的總召，整個國民黨的臉都丟光了。而王滬寧隆重接見非政治犯的刑滿釋放分子，也是開中共的先例。

所幸國民黨政治人物中並非全是糊塗蟲。蔣萬安、盧秀燕、張善政三位國民黨六都市長與立委謝衣鳳出席了五二○國家盛典，韓國瑜也履行傳授國璽的職責；民眾黨主席柯文哲也出席了盛典。不管他們心裡怎麼想，這個國家大事總是大過黨派與個人的事情。中國時報在五月十二日發表了「杯葛五二○ 國民黨將成歷史罪人」的社論，反映出藍營內部不同於傅崐萁、王鴻薇的思維；同樣在綠營內部也不要黑白切，應該多一些民主的包容心，多找一些可以求同存異的朋友，讓「同」越來越多，實現國家的團結，才有力量共同對外。

選舉中的所有欺詐行為，在選後會逐步暴露，所以目前的民調，民進黨的支持度上升，國民黨、民眾黨下滑；然而必須做到民進黨的支持度接近或高過國民黨與民眾黨的總和，總統才能下決心解散依靠多數暴力通過擴權與錢坑法案的國會，以便重新選舉。所以民進黨必須詳細解釋爭議因由，把民眾發動起來，並在藍白中爭取友人，才能在國會重選中贏得勝利。

（作者林保華是資深時事評論員）

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