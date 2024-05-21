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社論》值得期待的新總統就職演說

2024/05/21 05:30

賴清德總統昨天就職，面對變化多端的內外形勢，既有挑戰，也有機會。挑戰考驗他的領導應變能力，機會端看他如何掌握開創布局。就大局來說，這是一個變化日亟的年代，台灣面對中國日增的脅迫，經濟社會難題接踵而至，國會亂局方興未艾，兼任執政黨主席的新總統一上任，就面臨極大挑戰。另一方面，台海安定舉世關切，中國內外問題重重，已展現韌性的台灣，因應內外橫逆，關關難過關關過，正是新總統開創新局的機會。就此而言，賴總統的就職演說，內容關照廣泛，應有盡有，堪稱文情並茂，值得期待其實現。

新總統所面對的挑戰和機會，不少是前任蔡英文八年執政所遺留，資產與負債都有。從好的方面說，台灣國際能見度顯著提升，堅持民主和普世價值得道多助，半導體和科技產業在全球供應鏈居關鍵地位，經濟社會逐漸擺脫中國磁吸，政治民主人權多元續有進境。就另一角度看，國際外交孤立仍待突破，內部矛盾未能以團結為底線，產業能源發展都有偏失，經濟社會也諸多失衡，主體文化認同和轉型正義並不堅固，台灣也還不是正常國家社會。

所有這些，外在形勢是主要肇因。武漢肺炎疫病、烏俄戰爭不止、中東紛爭延續、美中戰略競爭有增無已，都為台灣帶來變數，中國因素尤攸關重大。習近平的專制領導之下，黨國壓倒一切，政經社會大步向左轉向，戰狼外交橫行國際，但美國警覺其張狂野心而反制，中國建立於經濟過度擴張及泡沫爆破後，如今北京當局色厲外表不改，內荏確已影響實際作為。

對台灣來說，中國侵略併吞的陽謀不變，習近平可能二○二七年完成入侵工作準備，當年是解放軍成立一百年，也在賴清德任內，新政府自須有備無患，強化國防。不過，受制於美國強化結盟包圍對抗，自身內外問題累累，習近平或改採戰術，對台灣「軟的更軟」，軍事脅迫與「武嚇」持續之外，把重點放在台灣內部的裡應外合，透過統戰、認知作戰等招降或逼降，進而不戰而屈兵；「武統」畢竟代價太高，傷人也自傷。

這就突出台灣進入新局的要務：既強化自我防衛決心和作為，也須扭轉錯亂的敵我關係；有如蔡英文的臨別贈言，台灣是團結的台灣。

事實上，台灣過去八年充實國防確有進展。國防經費佔比提升，潛艦等軍備自製已有進展，義務兵役期延長，加上美國以持續軍售及提升軍事合作，「武裝台灣」，這方面努力必須繼續。有實力才有和平，增強國防的立場要堅定不移。前來參加新總統就職典禮的美國前國務卿龐皮歐有言，正是壯大台灣所亟需：絕不讓步，為我所愛的國家而奮戰。

必須強調，蔡英文任內所站穩的美國路線，是台灣必循的方向。台灣不親美，難道要向野心霸道的敵對中國靠攏？所謂「在兩大之間左右逢源」、「新加坡模式」、「選擇美國就是走向戰爭」之類讕言，都是「疑美論」的變形，既不合美國從韓戰之後維護台灣安全的事實，也明顯為中國謀取台灣搖旗吶喊。

五二○前夕，中國官方重申以「一個中國原則」為雙邊交流原則，老調不變，預設條件，立場僵化，也是官方聯繫交流中止的罪魁禍首。賴總統呼籲中國停止文攻武嚇，尊重台灣人民選擇，與台灣民選合法政府在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，先從對等觀光旅遊，學生前來就學做起，務實中肯。雙邊和平往來，問題從來不在台灣，球一直在中國那邊，但願賴總統的不卑不亢講話，不致對牛彈琴。

對執政團隊來說，更基本的考驗在施政讓人有感，經濟民生尤為眾人關切。就職演說提到食品、道路、校園、社會等安全議題，強調教育、司法、能源、轉型正義等改革，還要打擊黑金、槍、毒和詐騙。產業科技發展也描繪願景︰發展無人機供應鏈亞洲中心，下一世代通訊中低軌道衛星，進軍全球太空產業，致力成為「經濟日不落國」。宣示之外，重要的是積極落實，不淪為官樣文章和口號。

就職的華麗場面之後，新執政團隊上路，讓台灣明天更好，新政府責無旁貸。在此同時，有鑑於國會三黨不過半導致亂象百出，民主面臨考驗，政治新局究竟提升民主，還是陷入亂局而沉淪，眾所關切。必須強調，有責任的不只是新總統新團隊，猶如保家衛國不只是軍人的事，人民頭家起而監督政黨、政治人物，也是民主的基本。從而，今天起的政治新局，頭家都要睜大眼睛，必要時起而行。

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