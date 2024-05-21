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自由廣場》檢警關係應重新思考

2024/05/21 05:30

◎ 吳景欽

立法院司法與法制委員會，舉辦如何簡化偵審訴訟品質公聽會，其中林達檢察官提及，檢方等警察移送吸毒犯，只為問有吸、沒吸，甚至偷茶葉蛋也得花上一個晚上，致凸顯過勞司法的現狀。職是之故，檢警關係實應重新為檢討。

依刑事訴訟法第二二八條第一項，犯罪偵查主體為檢察官，至於司法警察，僅是其輔助機關，如此的主輔關係，也直接反映在法律條文。如依刑事訴訟法第二二九條第二項，司法警察官對所有犯罪調查之結果，都須移送檢察官，若接受拘提或逮捕之犯罪嫌疑人，亦須將其解送給檢察官。至於司法警察逮捕或接受現行犯，依刑事訴訟法第九十二條第二項，原則上也應解送檢察官，但若為最重本刑為一年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪、告訴或請求乃論之罪，其告訴或請求已經撤回或已逾告訴期間者，得經檢察官之許可，不予解送。

換言之，司法警察調查的犯罪案件，除少數例外，都應移送檢察官。如此制度設計，目的在藉由檢察權抑制警察權之濫用，卻可能帶來刑事司法的無益耗損。證諸現實，真正具有犯罪調查的人力、專業與設備之優勢者，是警察機關而非檢察機關，現行的檢警分工，也會有資源錯誤配置之問題，致有重行調整之必要。

而在不可能將偵查權全面下放給警察下，或可沿襲日本的「雙偵查主體」，即司法警察為第一線偵查主體、檢察官則處於補充性的第二線偵查，並讓警察擁有微罪處分權。也就是說，針對某些輕罪，警察毋庸將案件卷證移送檢察官，只要將之做成書面，然後以一個月為單位，將此等報告書送給檢察官，以備事後之審查。如此的設計，就可使刑事偵查資源為有效分配。

惟為防止警察權遭濫用，對於微罪處分權的適用範圍，就應明確界定。只是微罪與否，到底要包括哪些類型，即究竟是要一年、二年、三年，甚或五年以下有期徒刑，恐是一大爭議。而為保證此等處分的客觀性，就須強化警察的法律專業及不受外力干擾的抗壓性。尤其現行警政署乃屬三級機關，層級並不高，就更有提升其行政層級之必要。

（作者是真理大學法律系教授兼系所主任）

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