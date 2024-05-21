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自由廣場》（鏗鏘集）披著民主毀民主

2024/05/21 05:30

◎ 王景弘

什麼是「歷史罪人」，定義不明，可能眾說紛紜，但「民主罪人」就比較淺顯易懂。對台灣而言，民主是人民當家作主，個人享有自由與人權的生活方式，這是台灣立國的基礎，也是台灣與中國的基本差異。

如此有人性、個人權利與尊嚴受法律保障的體制，是台灣人歷經百年苦難與奮鬥的成果。若想破壞民主體制，讓台灣沈再淪，成異國殖民地和奴隸，那就是民主的罪人。

不論那個社會，最渴望民主與自由的是知識份子，因為沒有思想與言論自由，他們不可能暢所欲言、關懷民命。最可恥可悲的，則是不知維護民主的知識份子與不學有術的政客。

國民黨是列寧黨殘餘，不能適應民主潮流，基於個人利益或惑於錯誤的民族主義，對民主建構無功，卻利用民主反民主，走極端癱瘓行政，立法不顧國家安全。他們不願見到民主繁榮。

民主體制的國會，要基於正當法律程序，以溝通妥協立法，國會議員應是國家利益優先，能理性協商的智者。已故的美國總統詹森自我定位：依順序，我是自由人、美國人、國會參議員、和民主黨人。川普的副總統彭斯認定自己依順序是基督徒、保守派、共和黨員。

他們都把黨派屬性列在最後；藍白政客正相反，以個人與黨派利益優先，霸道要擴權自肥。花蓮王傅崐萁和咆哮王黃國昌，都搶當民主罪人。傅崐萁見中國老大就屈膝，在立法院卻撒野蠻幹；黃國昌應愧受美國教育，有教養的人不會拉脖子咆哮；當保鏢衛護女立委，竟是背向敵手，環抱女議員，醜態不堪入目。

台灣民主從國會全面改選算起，已有卅二年，正當法定程序建立，可以理性討論，卻還出現議長不知維持秩序，國民黨徒像一群街頭小混混，佔領主席台比拳頭，讓台值得驕傲的民主蒙羞。

（作者是資深新聞工作者）

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