自由廣場》審判獨立亦獨立於民意之外？

◎ 黃東熊

憲法法庭最近審理死刑是否違憲時，某位大法官叱責法務部官員說，審判不能與民意妥協。亦即，審判獨立亦應獨立於民意。關於這一點，從結論先說，受德國法教育之人，與受美國法教育之人，看法有不同。受德國法教育之人，認為審判獨立，不僅應獨立於掌握政權之人之意見，且亦應獨立於民意；但受美國法教育之人，認為法院之審判不能乖離民意，亦即，不僅行政、立法，須依順民意，司法亦須依順民意。此則，所謂「法庭之友」制度，在美國能蓬勃發展，而在德國，則無由產生之原因。

尤其，關於證據之證據能力問題，美國聯邦最高法院乃最敏感於民意。例如，於一九五○年代初期至一九六○年代，美國社會犯罪尚不多之時代，民意比較注重人權之保護，故美國聯邦最高法院之判決，對證據能力之見解，乃比較嚴格。但到一九七○年代以後，美國社會犯罪攀升時，民意就轉向較注重治安之維持，故美國聯邦最高法院之判決，對證據能力之見解，乃變成寬鬆。

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而美國之陪審制度，亦屬發自民主思想，而由民意來決定被告有罪、無罪（祇不過，由呈現在法庭之證據，而得認為被告為無辜之情形，法官始得推翻陪審的有罪評定，改判被告無罪）。十九世紀後期，德國試圖將陪審制度移植德國，但仍不放心將被告有罪、無罪之決定，完全放給陪審，而留有職業法官可控判陪審之權限，故德國之陪審制度乃告失敗。因此，德國乃改採參審制度，由職業法官與一般人民合議審判之參審制。但參審制實屬掛審判民主之羊頭，而在賣職業法官獨裁之狗肉，並非屬民主思想之產物。筆者在東京大學之學弟於日本創設之「裁判員制度」正屬德國之參審制度。我國之「國民法官」制度，就將日本之「裁判員制度」移植過來，完全非屬由民主思想而產生之制度。

由此可見，美國之民主比較徹底，民意不僅影響到行政、立法，而且，亦影響到司法，但德國之民主，民意就不能影響到司法。至於我國之民主是要追隨德國，或要追隨美國，乃由讀者來判斷。

（作者是國立中興大學前校長）

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