社論》賴清德政府的內外挑戰

今天是台灣的大日子，小英總統八年執政圓滿落幕，新總統賴清德接下重擔，踏上充滿挑戰的執政之路。過去八年，小英總統在國家、社會、經濟、國防的各項轉型上，交出一張亮眼的成績單，以歷來卸任總統最高滿意度下，風光離開總統府，跟國人說再見。承繼大位的賴清德是少數總統，國會又未過半，更有藍白合流，在野黨藉著立法權箍制行政權，外部且有強敵虎視眈眈，執政之路充滿坎坷，必須面對各種試煉與挑戰，考驗著賴清德的政治智慧與勇氣。

小英執政八年，台灣出現脫胎換骨的蛻變，讓國際社會看到台灣，民眾也找到了台灣的價值，成為有自信的國民。這個擁有兩千三百多萬人口的島國，缺乏天然資源，又天災、乾旱頻傳，台灣人民卻締造了各種輝煌的成就。走過兩蔣的戒嚴時代，台灣的民主進化日趨完善，與中國的數位獨裁形成強烈的對照組。除了將抽象的普世價值化為制度建構，確保民眾的自由與人權，台灣因此成為民主陣營的夥伴。尤有甚者，美中爆發貿易戰之後，台灣半導體的科技實力，撐起自由世界的經濟命脈，扮演對抗邪惡軸心的關鍵角色。同時，台灣的人均GDP已突破三萬美元，與日韓並肩，甚至有超越之勢。更可貴的是，台股衝破兩萬一千點，是全球表現最亮眼的股市之一。這些都是小英留給賴清德的豐厚家底。

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儘管如此，賴清德的執政之路仍將艱困難行，尤其在兩岸與國會方面，將面臨極大挑戰。中共在小英執政後，一直杯葛與民進黨政府的接觸談判，甚至連馬英九時期達到四百多萬人次高峰的中國觀光客來台，都悍然予以中斷，兩岸不但僵持不下，中共軍機艦擾台已成日常，不斷測試台灣自我防衛，以及美國等西方陣營協防台灣的底線與決心。如今小英成功穩住兩岸情勢，賴清德上台，國台辦已為兩岸對話開出兩大條件︰承認「一個中國原則」；放棄台獨立場。這兩大條件根本就是兩岸緊張的根源，此因賴清德已經公開宣示將承續小英路線，以維持現狀為主，所以他的兩岸政策應是在「中華民國台灣」的框架中，釋出願意對等談判的善意，不會宣布法理台獨，但要跳躍到承認一中、放棄台獨，那是不可能，更不是多數國人能夠接受的。故而，如果中共對於賴政府依然設定這種僵化不變的前提，兩岸之間的春暖花開恐怕只有等待奇蹟發生了。近日，習近平與普廷再度確認雙方的「無上限」合作關係，中共更公然在三海（南海、台海、東海）挑釁生事，故而麻煩製造者是中國而非台灣，已是國際社會的共識。因此，台灣將可獲得自由世界的奧援，這是賴政府在面對中共施壓時，愈來愈有利的國際環境。

其次，賴清德的最大內部挑戰來自藍白合之下失控的國會。民進黨在本屆立法院雖然是少數，但席次相差不多，按理仍有很大的發揮餘地，但在藍白合流之下，國會竟然變成一言堂，法案完全不必討論、協商，凡是藍白的提案一律逕付二讀，民進黨的提案一律退回，完全缺乏多數尊重少數、理性討論的空間。藍白主控下的立法院，假國會改革之名，行擴權違憲之實，為了箍制賴政府，還發明了所謂藐視國會罪，將官員、民間全部納入國會「懲戒」的對象，都可能面臨牢獄之災。尤有甚者，藍白之前還反對特別預算，如今竟主動提出上兆元的建設條例，不必規劃、環評與資金籌措，就要強行通過，立法權意圖凌駕行政權，此誠國會全面改選以來未有之亂象。事實上，賴清德也了然此一不利情勢，據轉述，日前他宴請民進黨立院黨團時，對於綠營的席次劣勢，可能讓在野政黨配合境外勢力推動親中法案、錢坑法案、肉桶法案，堅決表示︰「表決會輸，論述要贏；表決會輸，民心要贏。」這是應對藍白鴨霸作為的正確態度，最近民調清楚顯示，藍白的滿意度急劇下降，兩黨相加都不及民進黨一黨，可見選民的眼睛是雪亮的。若是藍白以為憑恃國會多數，便可以為所欲為，終有被選民淘汰的一天。

賴清德時代來了。由於承襲小英路線，經濟上必然與美國為首的自由世界站在一起，遠離中國，因此實體經濟或金融市場，預估都會有亮眼的表現。而面對中國的步步進逼，一再測試台灣與國際盟友的灰色地帶，固然存在地緣政治風險，但以烏俄戰爭為例，共產軍事強權歷經兩年多竟然無法打敗以農業、天然資源為經濟核心的烏克蘭，顯然也會讓中國在發動武力犯台之前，必須更加三思。至於國會上，白營在總召黃國昌逢綠必反、逢藍必貼的非理性情結下，固然可以與藍營合流，猖狂一時，但民眾的不滿日益增加，藍白終必面臨改選時的壓力。總之，賴清德欲克服執政的艱困挑戰，必須論述清楚，以理說服民眾，才能獲得多數民眾作為後盾，力抗意圖內外夾擊的中共及藍白合謀的勢力。

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