自由廣場》深化國際合作 維護台灣安全

◎ 露珍怡

台灣新總統賴清德今天上任，澳洲與合作夥伴對維護民主台灣的安全及守護區域和平，扮演重要角色。

蔡總統執政八年期間，顯著提升台灣形象，並深化國際夥伴關係。賴總統同樣承諾致力於守護台灣的民主自由生活方式，並保護台灣社會文化與語言的多樣性，包括在台灣生活五千多年的原住民，及來自世界各地的移民。

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台灣人民爭取民主的進程，可追溯到日本殖民時代。二戰後，在四十年的「白色恐怖」中，多達三萬名台灣人被殺害，無數人遭受迫害。台灣原住民也長期爭取平等權利與機會，自一九八○年代民主化以來，原住民權利的保護取得重大進展。台灣LGBTI＋權利被認為是亞洲最完整全面的。

與澳洲一樣，對共同民主價值的承諾，是台灣社會及身分認同的核心。二○二一年，蔡總統表示：《在這個包容的國度裡，不管先來後到，沒有人有原罪，也沒有人會因為不同的出身，而被排除在共同體之外。只要尊重、並且認同這塊土地，台灣永遠張開雙手，歡迎所有人，團結所有人》。

在澳洲與全球，自由民主價值觀及國際認可的規則與體系，正受到考驗。民主社會必須展現民主制度的價值——是否能勝任面臨的許多挑戰，國際秩序是否仍可為人民帶來和平、穩定與繁榮。

台灣處於挑戰的最前線。面對重大挑戰，台灣人民依然堅定捍衛得來不易的民主與自由。正如賴總統所說，對抗對民主攻擊的最佳方法，就是更多更好的民主。

台灣的成功符合澳洲及民主夥伴的利益。台灣是理念相近的合作夥伴，位於具重要戰略意義的第一島鏈，也擁有地緣經濟重大意義，生產全球九十％以上的先進晶片，同時是國際貿易樞紐，全球過半貨櫃船都經過台灣海峽。

澳洲及合作夥伴可透過深化與台灣在能源轉型、技術、供應鏈、提升韌性、海上議題等多方面合作，並協助台灣更融入區域與全球，維護台灣安全，讓台灣人知道不孤單。

澳洲及合作夥伴也要繼續投資自己的民主社會與經濟、強化國家能力，建立民眾信任，提升防衛遏阻能力。

這有利於維持台海及區域和平穩定現狀，鼓勵透過對話和平地解決分歧。

（作者為澳洲駐台前代表）

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