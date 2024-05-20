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自由廣場》台灣，你離淪陷還有多久？

2024/05/20 05:30

◎ 陳雨鑫

十七日在立法院，藍白立委聯手上演荒謬劇，意圖擴權架空執政，國會「香港化」，黑手將伸進司法，威脅將部會官員抓去關，讓人憤怒又擔憂。

中共讓港淪陷有四部曲：一、廣招策應人士，買通媒體輿論；二、鉗制民主自由，讓立法會效忠中共政權；三、聯手黑道，滲透社會運動製造混亂；四、警察介入維安、軍隊加入維穩；進而掌握全局，操控魁儡政權。

一九九七年香港回歸，雖美其名為特別行政區，但特首一直都由中共控制，在港人逐漸發展出民主思想後，爆發爭取真普選的雨傘運動，民主派委員席次成長。而二○一九年反送中運動喚起百萬人上街頭，泛民派並在區議會選舉大獲全勝，港人覺醒了！

中共當然不能容許民主種子在港茁壯，先是通過國安法廿三條，又取消泛民派立法會委員資格，還祭出政治迫害手法，將想參與選舉的民主人士一一入罪，最後將立法局完全握在手中，全是親中的委員，沒有民主派了。

沒有普選、實質操縱立法會、出動警察及軍隊鎮壓抗議民眾，香港的民主被中共扼殺，從此淪陷了。

台灣從黨國時代的威權體制一路走來，歷經白色恐怖，政治迫害，在追求民主的炙熱決心下，終於一代傳承一代，爭取到普選，成功地贏得執政，可以說台灣的民主自由只是剛起步，並且得來不易。

如今藍白陣營竟然聯手，要讓台灣的民主走回頭路，馬英九從中返台後就說要修《反滲透法》，傅崐萁率黨團赴中回國後，更無視法紀要通過違憲的國會擴權修法，這毀掉的不僅是台灣的民主，更讓人憂慮，在國民黨影子後面虎視眈眈 的中共。

台灣，你離淪陷還有多久？瓦解香港的四部曲，台灣已經進入第幾部曲？

媒體、名嘴為中共說話已不勝枚舉，更有抖音、小紅書散布大量假訊息；藍白過半的立法院，無視「委員會中心主義」，任意將違憲法案逕付二讀，連審查都沒有就閉眼通過，短短三個月已出現多條親中及反民主法案。第五縱隊滲透台灣，迫在眉梢。

或謂「今日香港，明日台灣」，藍白要通過違憲的擴權法案，事態嚴重，我們應有因應之道：

一、對散布親共言論的中方人士嚴格執行國安五法，並速審杜絕一切危害國安可能性；二、對藍白過半的國會，表決可能會輸，但論述一定要贏，必要時發動解散國會；三、國安局及警政署強力打擊中方間諜及煽動社會動亂者；四、堅守民主價值，完成司法及國防改革，保衛台灣。

藍白想以立法權限縮行政院，將國會「香港化」，新政府務必率領國人力抗反民主親中勢力，相信台灣人民主、自由、法治、人權的DNA，絕對會戰勝媚共的黑暗勢力！

天佑台灣，台灣加油！

（作者為前台中縣副縣長、前體委會副主委）

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