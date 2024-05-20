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自由廣場》「蔡英文時代」光榮交棒

2024/05/20 05:30

◎ 林泉忠

「蔡英文時代」謝幕，依據最新民調，受訪者對蔡政府整體的滿意度達四十二％，與八年前馬英九的廿三％及十六年前陳水扁的廿九％對比，更凸顯出台灣民眾對蔡英文執政的高度評價。

「蔡英文時代」普獲青睞，不啻基於內外情勢與社會變遷等諸多因素，亦包括本人的素養、人格、處事風格，尤其作為領導者的氣質與資質，及其政策取向。稱小英為李登輝以來最具領導者資質的總統，並不為過。

筆者以為，有三大要素，是蔡英文能夠在五二○光榮交棒的關鍵。

三關鍵 最具領導者資質的總統

一、具超強抗壓能力︰一般民主國家，領導者只需依循公平的選舉程序執政，不會遭遇質疑其合法性。然而，台灣卻一直遭受北京的否定，台灣總統一主政，就必需承受來自對岸的質疑及文攻武嚇。蔡英文始終未接受北京要求的「九二共識」，無可避免地在其任內無一日不承受壓力。

然而，小英於執政伊始，即定下「不挑釁、不冒進」的原則處理最棘手的兩岸關係，並貫徹始終，使北京直至其下台，均未敢將其定性為「頑固的台獨分子」。儘管北京過去八年一直拒絕與蔡對話，軍機軍艦也時而逾越台海中線，小英卻也成功地避免了台海戰爭的爆發，兩岸基本維持現狀。

二、具前瞻性與決斷力︰基於連任考量及避免選票流失，第一任期內的安全做法，通常避免挑戰爭議性的議題。然而，小英大膽地著手馬時代未能解決的年改，不惜得罪「軍公教」；同樣備受爭議的「同婚」議題上，蔡英文亦不畏懼。

蔡英文具前瞻性的政策制定與在棘手議題上的決斷力，即使推動困難重重，甚影響滿意度，但最終獲得掌聲，也得到社會回饋。台灣民意基金會日前民調，五成滿意對軍公教年改的表現（三成六不滿意）；也有五成滿意推動同婚合法化的表現（四成三不滿意）。

三、沉穩的危機處理能力︰二○二二年時任美國眾議院議長裴洛西不顧北京反對訪台，引發「第四次台海危機」。蔡總統處變不驚，穩健應對，儘管台海仍風高浪急，卻能在較短時間內避免危機升級。

此外，民進黨在二○一八年的「九合一選舉」中大敗，蔡英文辭去黨主席，當時輿論普遍認為小英連任無望，更為驚心動魄的，則是還要面對賴副總統的挑戰。最後，蔡英文仍憑藉其過人的危機處理能力，成功「鹹魚翻身」。

誠然，蔡英文並非完人，然而就秉持沉穩、內斂、冷靜、不冒進的處事風格，及非民進黨出身，卻能擺平黨內各方力量，且在社會身為相對弱勢的女性，蔡英文無疑樹立了新時代領導者的典範。相信台灣將會懷念這位廿一世紀以來最傑出的總統及「蔡英文時代」。

（作者為日本東京大學東洋文化研究所特任研究員）

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