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自由廣場》對沈伯洋冷嘲熱諷 暴露對「民防」無知

2024/05/19 05:30

◎ 張經偉

十七日的國會暴力衝突，綠委沈伯洋被摔到頭送醫後，許多網友趁勢對「黑熊學院」的實質戰鬥力酸言酸語。我最憂慮的是什麼？是這些酸民的「求生率」。

這些酸民似把「民防活動」解讀為「把人鍛鍊成《一拳超人》般的超強戰士」。然而，健全的民防活動包含各式危機處理：空襲、火災、地震、海嘯、山崩、缺水斷電、疾病突發…面對這些危機，如何用拳腳功夫與之搏鬥？誰能一拳打爆共軍的東風飛彈？

甚至就算眼前的「危機」真的是一個「人」，與之搏鬥也不該是首選。引用民防專家田村忠嗣在《都市生存手冊》：「第一原則始終是逃跑。因為變強而抱持無謂的自信，反而選擇戰鬥，這是很危險的一件事。如果有人拿著一把刀子搶奪我身上的財物，我會選擇把錢財交給對方，避免戰鬥。把犯人的特徵告訴警察，讓警察去追捕犯人…」所謂「民防」就意味「民」與軍、警、消、醫…密切合作，而非以民代軍，否則不就成了「國防」？

有了這些民防知識後，再看沈伯洋的腦震盪，只能說遺憾但得以預期：國會暴力衝突之中，身為議員者，自是沒了「逃跑」這個田村所說的「第一原則」。只能留守戰鬥的情況下，不要說沈伯洋，真正的沙場老將都傷亡慘重：美國建國諸賢之一的漢彌爾頓（Alexander Hamilton）就死於議會紛爭引發的拔槍決鬥，豈能因此說「美國獨立戰爭根本沒有鍛鍊效果」？

對沈伯洋摔傷冷嘲熱諷的酸民們，也顯示其對民防的無知，於是他們的「求生率」反而最為堪憂，真的危急存亡之秋，只怕他們的傷亡會更甚於沈伯洋！

（作者為清大歷史碩士、民防活動參與者）

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