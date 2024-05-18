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自由廣場》司法官涉詐團 內外部監督失靈

2024/05/18 05:30

◎ 李震華

近日媒體連環報導指出，鄭姓知名律師當詐騙集團的軍師，還揪律師團幫詐欺犯分派辯護律師，每月收入達300萬元。現在更傳出有司法官介入的駭人消息，除了有法院法官可能涉入探聽情報和藏匿詐團的不法財產外，還有檢察官可能涉案，這不禁讓民眾感嘆：「難怪詐騙集團一直無法被根除」也讓司法信賴危機，雪上加霜！

案件被媒體曝光後，雖然北檢「彷彿」醒悟擴大調查，但似乎已經慢了一步。這事件也突顯了一個重要問題，那就是內部監督機制似乎沒有真正發揮作用，也從來沒有辦法查出是否存有更多的黑數。內部監管機制的效能不彰遠不及外部機制，已是老問題，而外部監督機制也一直不符合民眾期待。

為什麼內外部監督司法機制會無效能至此？因為我們的司法至今沒有真正的「自由民主化改革」過，司法部門還停留在2次大戰前的封建威權制度文化之中！金錢財利從來不是司法官濫權的主因，真正的原因是內外部監督機制的不健全而誘發了貪瀆，正是制度設計問題，是制度未能正確設計改革以發揮有效督促法官必須公正辦案的問題，不是人的素質問題！

譬如，外部監督機制之一的法官懲戒制，雖然做了2次不痛不癢的改革，但從來沒有過人民能對濫權的司法官成功地淘汰懲戒，尤其聲求司法官濫權的國家賠償或民事損害賠償，除了冤獄賠償外，人民也從來沒有過獲得賠償的；至於內部監督機制，更是眾所皆知的自欺欺人的樣板！一句司法行政不能介入法官個案獨立審判，就打發了立委，百姓又奈何！

令人感慨，雖然我們相信只是少數不良的司法人員，遮掩了多數司法人員的努力與辛勞，但司法內外部監督制度，至今不能針對核心問題做有效改革，那麼再多數優秀司法官也都會被少數害群之馬牽著鼻子走，停留在2次大戰前的制度設計，也使得好司法官不敢檢舉得罪壞同仁，多數好的被少數壞的拖下水，真的不能怪人民不相信司法，開口閉口說嘴恐龍法官。

（作者是台灣司法改革關懷互助協會理事長）

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