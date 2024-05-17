自由廣場》每個想生的家庭 應得到育兒權

◎ 趙萃文

衛福部日前公告「人工生殖法」修正草案內容，納入同婚、單身女性、代理孕母等三族群的適用，其中代理孕母須以「無償」方式進行；但委託配偶應提供必要費用，且不得以詐欺或脅迫方式使代理孕母簽訂契約，違者，可處三年以下有期徒刑。

代理孕母已是大勢所趨，建構多元共融社會，確保孩子生長於不同家庭均能安泰成長，是政府主要職能。二○○五年，陸軍五八六旅移防，戰車駕駛誤踩油門而衝撞站孫姓連長致死，交往八年的李姓女友哭求行政院長謝長廷及國防部長李傑，協助為連長「取精留後」，在連長亡故後的關鍵七十二小時，謝揆指示衛生署（衛福部）協助，獲得特許取精先機，讓李女停止哭泣，完成上半場心願。

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但隨之而來，難以預期的受孕生育、母親的心理健康及孩子的人格權，諸般生命倫理問題，乃至法律權益，事件變得錯綜難解；李女的下半場心願，隨著鎂光燈與攝影機的散去，迄今或已無人記得，遑論這位真情女子只完成一半的心願。

執行人工生殖的相關人員權益保護，固應以孩子福祉及家庭幸福人權為最優先，但孕母身心健康與權益維護亦至關重要。整全的代理孕母契約，需有安全環境條件為基礎，加入「人性尊嚴」思考；透過國家機制以保障參與者的安全，讓相關人員可在合約中不致受到侵害。有了利益衡量及法制思維的完整配套，才能確保彼此合作關係「穩定有序」的開展。

貞觀盛世，魏徵進言太宗：「陛下為人父母，撫愛百姓，當憂百姓之所憂，以百姓之心為己心，蔚為常道。」生育權之外，養育環境至關重大，欣見衛福部相關具體推動作為，仍須強調，唯有讓孩子在穩定安全環境成長，人工生殖立法的德政才能完足。

考諸丹麥經驗，出生嬰兒的雙親依法擁有十三週育嬰假期，今年五月一日起，針對雙胞胎的父母每年更多給予十三週額外假期，以確保有更充足時間做好孕育工作。丹麥政府充實雙胞胎的孕育假，可積累育兒政策達致整全之善，是十分富足的正能量。

在多元的家庭結構中，經過充分論辯及整全思考，打破知見僵局，做出實質體現的規制，必能為代理孕母帶來向前行走的新視野和新希望。

（作者是大學助理教授，輔仁大學法學博士）

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