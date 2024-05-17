自由廣場》不痛不癢自我感覺良好/ 龐皮歐與余茂春看中國制裁鬧劇

◎ 陳永昌

美國前國務卿龐皮歐即將出席賴清德總統就職典禮。二○二一年一月二十日卸任後第一天，龐皮歐被中國外交部列為「制裁美方廿八人名單」的第一人，此次第三度自由訪問台灣，新書《絕不讓步》回憶錄在台出版，中國「制裁」淪為自欺欺人的笑柄。

以被中國制裁為榮的龐皮歐在回憶錄寫道：這代表他向北京當局追究問責的任務發揮功效，中國因而報仇洩恨。他強調，制裁主要目的不是為了阻止受制裁對象採取任何行動，擅長大玩兩面手法的北京當局是要向拜登政府官員提出警告：若繼續追隨川普政府腳步，則在野時協助華爾街富商巨賈大肆攫奪中國紅利的好日子就會跟著結束，制裁不過是針對在外交政策上問責中國者，預告其下場。

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過去三年多，拜登政府延續川普時期對中國貿易戰強硬路線，保留數千億美元中國商品懲罰性關稅，近日再加碼課徵中國電動車百分之一百關稅，拜登政府將中國企業列入制裁黑名單數量也遠超過川普政府，北京當局如意算盤完全落空。

後來二○二二年十二月，中國外交部又將龐皮歐國務卿辦公室中國政策規畫首席顧問余茂春，追加列入制裁名單。在此之前，余茂春老家安徽余氏族人先召開「憤怒聲討漢奸余茂春」會議，將他「開除族籍、驅逐出族譜」，而其母校重慶永川中學的高考狀元表揚石碑，余茂春名字也被鑿除。

文革式抄家滅族的荒謬鬧劇，對余茂春本人或家人毫無實質影響，因為他在安徽沒有直系血親，未持有任何中國資產，早在加入川普政府前的二○一五年就不曾訪問過中國，評估不安全後也沒有再訪問中國念頭。余茂春得意的說，這項制裁是「中國人民的敵人中共政權授予我的榮譽勳章」，並指中國制裁毫無意義，連理由都模糊不清，完全比不上美國的制裁理由具體、制裁效果明確。

針對香港實施《國安法》，美國財政部於二○二○年八月對前香港特首林鄭月娥等港府官員實施經濟制裁，導致沒有一家銀行敢對林鄭提供任何服務，她因而無法使用信用卡或行動支付，名下也沒有銀行帳戶，港府只好用現金發給她薪水，她家不得不儲存大量現金。中國國營銀行擔心受她牽連，怕被踢出主導跨境支付的全球金融信息傳輸SWIFT系統，也不願接受她存款。連林鄭當時在哈佛大學攻讀博士的小兒子，也緊急返回香港，並放棄美國史丹福大學博士後研究機會，美國的制裁對林鄭及家人的生活確實帶來巨大不便。

反觀中國，對境外人士祭出無關痛癢的制裁，徒然曝露北京當局在無計可施之下，只能自瀆意淫的尷尬！

（作者為企業專業經理人）

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