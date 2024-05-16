《社論》期待擇善固執的挑戰者

馬英九曾批評蔡英文：民選獨裁正毀壞台灣的民主憲政。在此之前，馬英九也曾被形容為民主獨裁。如今，賴清德還沒上任，立法院藍白合卻上演另一種民選的獨裁，它不僅是國會獨裁，而且是在野獨裁，不斷挑戰行政權，甚至企圖違憲擴權。最堪憂的是，國會獨裁、在野獨裁，背後有個北京傀儡戲操偶師。「台灣已經是主權獨立國家，不用另行宣佈台灣獨立」，顯然是存有致命漏洞的論述，因為真正主權獨立國家，絕對不容國會議員、政黨領袖，遑論現任官員外通敵國顛覆本國。

這次大選期間，國民黨隨傳隨到，到中國充當北京大玩偶。大選後，馬英九晉見習近平，傅崐萁不顧花蓮震災率團赴中領旨「惠台紅利」。馬英九，完全臣服於習近平版的同屬一中，國民黨人無一敢吭一聲。自此，所謂的九二共識，再難自欺欺人了，北京完成對「兄弟黨」的長臂管轄。而「花蓮王」獲北京青睞，這種區域性的政治人物，沒有競逐大位的矜持，更願意配合統戰激情演出，不啻是北京給上層精英「聽話」的新示範。那些人，會不會因此競相貼共，像馬、傅們赤裸裸地演出，大家且拭目以待。

請繼續往下閱讀...

不過，談到國民黨乃至藍白，淪為北京「有用的白痴」，大家切莫出之以看笑話的心態。嚴肅地說，這是台灣的民主危機、國家危機。面對朝小野大的賴清德，不僅是「務實台獨」寸步難行，連施政空間都備受掣肘。操弄國會之亂，起哄民生之亂，二○二六、二○二八都是危機爆發點。北京的攻略，類似蛀蟲大軍，從內部腐蝕台灣，最後不費吹灰之力。何況，二○二七，習近平尋求四連任更需要豐功偉業來合理化長期掌權，豈容賴清德有第二任？「武統論」既受民主世界群起圍攻，轉彎抹角的「和平統一」，最令外國勢力啞口無言的，莫過於完成二○一八、二○二○未竟之業，以民選方式捧上一個「台灣的李家超」。而這樣的戲碼一旦推出，二二八、白色恐怖難保不會複製貼上。

當前，嚇阻中國武力犯台，民主世界的主流思維在於，避免因為台灣而與中國戰爭，最佳方式就是武裝台灣，使犯台得付出重大代價，令習近平了解，無法透過武力來達成對台目標。另一方面，西方對台灣民主的韌性也充滿信心。一九九六以來，除了終統論者馬英九，前後的李、扁、蔡、賴都標誌著人心另有所向。然而，中國全面脅迫，西方戰略模糊，也對主流民意產生框限作用。民主台灣，遂難脫威權遺毒之斯德哥爾摩症候群。歷經躁進到低調的執政風格，民進黨的論述與作為，也似乎在警告標誌前止步。

最近兩次地方選舉，兩次總統立委大選，顯示主流民意如流水。這種暴起暴落說明，台灣的民主運作有其脆弱之處。姑且不論藍色板塊之盤根錯節，深入社會各角落，也不難發現，草根民主與紅色滲入並陳的現象。宮廟系統便是一例，他們的信眾也許「相信台灣」，但其主事者「相信中國」不乏其人。至於政治人物，越往下層觀察，也有「相信台灣」遞減現象。凡此可見，外來政權長期統治的基礎，加上北京藉由民主環境的統戰，已在台灣形成一種可憂的社會伏流。

在國際的危機感知裡，「武統」遠遠高於「和統」，因為後者短期內不致影響他國利益。其實，不論哪一種過程，只要達成併台目標，對習近平擴大中國勢力範圍、削弱美國霸權地位、修改二戰後國際秩序，皆將增加如虎添翼的攻擊力。西方的「戰略模糊」，攔阻不了習近平的大國夢，卻導致民主台灣遲未國家正常化，從而台灣內部的民主鞏固工事，也一直無法免於紅色滲入。當然，歸根結底，這主要是二三○○萬人的課題，未來最具合法性形塑力量的，便是手握選票的頭家。有怎樣的選民，就有怎樣的台灣。

一月十三日，蔣經國去世三十六年忌日，也是賴清德為民進黨贏得第三個任期的日子，歷史與未來的交集是什麼？二○二二選舉慘敗、二○二四雙少數政府，意味著新冠防疫舉世按讚，選民的鐘擺依舊深不可測。依民主經驗，連續執政往往存在一個陷阱，就是牛肉吃多了也會膩，亦即，施政再怎麼力求進步，未必趕得上選民新鮮感欲求。五二○的新內閣布局，確實令人耳目一新，不致引人換湯不換藥之疲乏感。但世局在變，未來內外壓力，只會增加不會減少。曾經挑戰小英的賴清德，堪稱擇善固執的挑戰者，未來四年的台灣風貌重塑，下週起答案就會開始浮現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法