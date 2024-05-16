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自由廣場》新政府優先打詐 讓人民有感！

2024/05/16 05:30

◎ 蔡田

根據媒體發布的國政民調，有將近半數的國人期待賴政府將打擊詐騙列為施政首位。

準總統賴清德回應，未來新政府施政將本零容忍態度，「打擊詐騙是未來政府最優先的施政項目」。

台灣社會詐騙猖獗，各式各樣詐騙無所不在，更令人啼笑皆非的是，詐騙者竟然反客為主，公然斥責正牌假冒行騙，讓當事者直呼：台灣社會到底怎麼了？怎麼會有如此荒誕又離譜的情節？

前幾天筆者就遇到類似事件，一位前部長級的臉友突發交友邀請，我透過訊息詢問，對方竟然告訴我她才是本尊，類似事件幾乎無時無處不在，讓人幾乎難以辨識真偽，新政府再不積極處理，台灣恐被冠上詐騙王國。

且不只假訊息充斥，詐騙投資虛擬貨幣、國外股票等更是層出不窮，筆者就有不少朋友一時不察，誤信「零風險，高報酬」，以至於投入大筆積蓄…後來才發現頭到尾原來就是騙局，曾陪友到警局報案，不同分局都有幾名苦主報案在作筆錄，台灣詐騙之嚴重，已到了非舉全國之力予以強力打擊消滅不可的地步。

打詐雖要靠政府帶頭做，但民眾也不能置身事外，除了要提高警覺預防受騙外，更要配合防詐政策，讓詐騙組織無所遁形。

民之所欲，賴總統應念茲在茲，除了對詐騙宣戰外，更要本著「零容忍」的態度，積極提出有效的打詐政策，號召全民動起來，將詐騙分子趕出台灣，還給民眾良好的生活環境！

（作者為國小退休教師）

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