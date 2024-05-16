自由廣場》「反腐」之名 中共全球追捕異議者

◎ 張怡穎

從二○一四年至今，中共已在全球超過一二○個國家和地區執行了一．二萬起強制遣返行動。這不是個小數字，當然，每個數字背後都是一個真實的人生和恐懼的故事。看來，中共跨越海洋追逐異議者的中共特工長臂，不僅能夠伸進每一個異議者的隱私，還試圖控制他們的命運。這不僅僅是一部電影，這是一場全球範圍內習近平式反腐的巡演。

據澳洲廣播公司節目《四角方圓》（Four Corners）十三日發布的調查報導，化名艾瑞克的受訪者去年從中國逃到澳洲。他曾是二○○八年至二○二三年初在中共政治安全保衛局（簡稱政保局、一局）工作的祕密警察，在澳洲找到了避風港，並揭露他參與的恐怖活動，他曾假扮各種身份，從房地產高管到自由鬥士，只為了引誘異議者進入中共的陷阱。

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這位中共前特工的故事，聽起來像是好萊塢的劇本，但這是一個全球追捕和壓制言論自由的真實故事。

而且，中共如此迫切地追捕這些異議者，以至於不惜投入巨資滲透他國的政經系統。例如，為了引渡在澳洲的網紅尹科，浙江省不惜砸下巨資對澳洲進行滲透，尹科因其尖銳的政治評論而成為了中共的眼中釘。

在中共眼中，反腐似乎是全球追逐的藉口。習近平的「反腐」運動，名義上是為了打擊腐敗，卻是一種政治工具，用來打壓任何批評他的聲音。從內部腐敗的醜聞到對海外異議人士的追捕，中共似在享受著自己的獨角戲。

尹科的經歷只是無數被迫忍受中共長臂法外制裁的一例。這不僅僅是對個人的迫害，更是對全人類基本自由的公然蔑視。這些行動暴露了中共在全球操縱和滲透的企圖。

在這場追逐異議者的行動中，中共彷彿成世界警察，試圖讓世界相信它們定義的「正義」。但這全是為了國內的政治操控和權力遊戲。習近平的全球反腐，不過是一場精心策劃的掩蓋內部問題的煙霧彈。

（作者為自營商）

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