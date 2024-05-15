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自由廣場》失速的逕付二讀／立法院正飆向中國人大制度

2024/05/15 05:30

◎ 曾建儒

台灣新國會開議迄今，人們見證了令人擔憂的立法趨勢：「大量議案未經充分審查便直接進入二讀」。這種「逕付二讀」的作法，不僅矮化立法院的功能，更可能使民主制度走向「形式化」，這讓人不禁聯想到中共的人大制度，少數意見被壓制，多數決則快速推進，立法品質的重大瑕疵令人憂心。

自本會期開始，已有超過半數的議案「直接進入二讀」，具體數據顯示，全部70個提出的議案，有35個議案（即50%）採取「逕付二讀」的方式處理，而從委員會抽出逕付二讀的還有18案，占了25.7%。這在過去是無法想像的，委員會審查這一民主程序的核心環節，如今只剩不到四分之一的議案（即17案）真正完成了審查。

被直接進入二讀的議案，國民黨提案占68.6%，民眾黨占20%，民進黨只有11.4%的議案按此方式處理。這顯示出，在目前的政治格局下，特定政黨的議案更容易進行快速過程，而其他少數黨派的聲音在這一過程中很容易遭忽略或封殺。

更令人擔憂的是，那些完成委員會審查的議案，高達10案被結論為「全案保留」。這意味著，即使是進入委員會審查的議案，其討論過程也極可能只是走個過場，缺乏實質性的討論與改進。其中包括幾個重要的改革法案，例如「立法院職權行使法」和「NCC人事審查法」等，這些本應是提升政府透明度和效率的關鍵法案，現在卻陷入形式主義的泥淖。

對此現象，不得不問：立法院是否正悄悄走向中共那種「民主集中制」的人大模式？當立法院忽略了「多元審查」與「充分討論」的重要性，當快速通過法案成為常態而不是例外，我們的立法機關還能否真正代表人民，進行有效的監督和制衡？

必須提醒關心台灣民主健康的台灣人民，立法院這種「快餐式」立法方式，必須受到嚴格審視與批評。立法並非短跑，而是須要細致與周到考量的馬拉松。效率固然重要，一旦效率成為削弱審議深度和廣度的藉口時，人們就應該出聲反對。

這些「隔靴搔癢」的立法行為，讓我們把它看成一種政治表演吧，並不忘揶揄一句：看來，立法院很急於在午餐前解決所有國家大事，或許他們的午餐比台灣的未來更加重要呢？

（作者是國會助理 此為筆名）

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