自由廣場》﹙鏗鏘集﹚五二０焦慮症候群

◎ 王景弘

蔣介石不斷演出「趙元任」，人民無權置喙，就職卻必須「普天同慶」；美國總統大選，勝敗是「人民已經說話」，國會兩黨議員皆行禮如儀出席就職典禮；賴清德贏得大選，無人異議，國民黨立委卻「上班」要緊，拒絕參加就職大典。

友邦貴賓遠道來台祝賀，國民黨假惺惺「戮力從公」，民主素養真令人「敬佩」。台灣最珍貴的民主，因為五二０將屆，出現一干焦慮症候群。

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中國怕台灣民主茁壯，一邊一國根深柢固，要搞破壞，狂喊「一個中國」，軍事騷擾恐嚇，利用吃裡扒外的國民黨配合，接受它的一中條件，搞分化，橫蠻擴權，企圖破壞憲政體制，打擊新政府。

國民黨丑角醜態百出，馬英九倉皇上朝；習近平要當中國「打腐」好漢，但對台灣貪腐「二進獄」的傅崐萁，卻皇恩浩大，叫他去叩頭領賞「開放」馬祖旅遊與「文旦進口」。

他們眼看執政無望，圖謀立法綁架行政，視國防、外交機密為兒戲，法案不能稱我國，不能稱中國，奉旨要去太平島「宣示主權」，完成「實質被統一」。

民眾黨也急著「辦活動」刷存在感，在新總統就職前，還要集會清算蔡英文八年政績。

民進黨喜慶臨門，也有焦慮：傳說蔡英文卸任前要特赦陳水扁。陳水扁涉貪洗錢是人民難以釋懷的污點，赦其刑而不赦其罪是折衷，把現狀常態化，有人贊成，也會有人反對。

美國顧慮台海有事，國務卿布林肯明確警告中國不要藉機茲事，並派軍艦在五二○前通過台灣海峽「自由航行」；華府也希望賴清德政府繼續蔡英文的穩重路線。

中國反民主，要併吞台灣，攪局搗亂是預料中事；國民黨打著民主反民主，願賭不服輸，寧當老鼠咬布袋。這幫人不知民主規矩，不知尊重人民的選擇，根本不值得被當自由人看！

（作者為資深新聞工作者）

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