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自由廣場》保單強制執行參考原則之制定與挑戰

2024/05/14 05:30

◎ 賴煥升

朝野立委近日要求相關單位制定保單強制執行參考原則，以解決強制執行保單解約償債未符比例原則的紛爭。所謂保單強制執行，乃指債權人就債務人（要保人）之財產聲請強制執行時，主張代位終止債務人投保之保險契約，藉由人壽保險的保單價值準備金或解約金提供債權人以滿足債權。

關於保單得否強制執行，最高法院大法庭108年度台抗大字第897號民事裁定肯認得為強制執行之標的，但裁定理由亦強調「執行法院於裁量是否行使終止權執行解約金債權時，仍應審慎為之，並宜先賦與債權人、債務人或利害關係人陳述意見之機會」，而強制執行法第1條第2項亦有規定，強制執行應依公平合理之原則，兼顧債權人、債務人及其他利害關係人權益。

至於參考原則制定方向，筆者認為可從保險制度具有家庭保障、照顧親屬等安定社會之面向切入。諸如投資型保單、儲蓄險等較屬於投資理財性質的保險商品，本即要保人財產的一部分，允許強制執行應較無疑義。反之，傷害險及健康險等純保障型商品，保單若遭強制執行終止契約，將連帶導致該保單之醫療險或意外險附約失效，則可再行考量。此外，要保人與被保險人非同一人，如要保人以配偶、父母或子女為被保險人投保保險之情形，此時被保險人權益亦應加以重視。

實際上，制定參考原則固然可使各機關作業有所依循，但是否合乎公平合理及比例原則，本質為執行法院個案審酌裁量事項，參考原則如制定內容過於概括，將無法達成效果；但制定內容若太過具體明確，則有影響司法機關獨立審判權限之慮。況且執行法院以「形式審查」為原則，考量目前司法人力短缺案牘勞形之困境，得否確實就所有保單強制執行案件為審慎裁量，賦與當事人陳述意見之機會，兼顧債權人、債務人及其他利害關係人權益，此等挑戰亦恐非單純制定參考原則可得因應及解決。

（作者是逢甲大學風險管理與保險學系助理教授、律師高考及格）

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