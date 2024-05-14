單身亡故 勞退年金充公／家屬竟不能申領喪葬費

◎ 葉世斌

勞保條例規定，單身男女亡故，則勞退年金未領完部分，非直系親屬父母子女或指定扶養繼承人，不得申請領取。即使是旁系血親之手足處理其身後的數十萬元喪葬費，也不能申領喪葬補助費，如此勞保條例真是令家屬氣結!難道要讓親人選擇捨棄，避開現實，以免負債上身，讓社會充滿冷血無情以明哲保身嗎？難道是國家鼓勵國民捨棄手足親情嗎？哀哉！此乃民怨之一！

筆者的胞妹近日離世，眾兄弟姐妹有共識之下，委請葬儀社協助，完成超渡謝世安座儀式，所費約30萬元，由家屬先行墊付，大致圓滿禮成。唯獨事後﹝申領勞退年金補助﹞一事，令人深感不滿，不得不借自由時報一隅發聲，呼籲政府與民代正視歧視單身與法條不公積弊，請與時俱進，提案修法補正。

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胞妹請領年金係採月領制，而非一次性領完（約兩佰萬元），但求安度餘年，不與政府梭哈對賭，但她只領短短六個月（約十萬元）即往生，巨大差額全數充公，勞保局實質受益，卻不對往生者的喪葬負責，有天良嗎？合理嗎？

胞妹生前未婚、單身，姊弟們相互扶持，簡約生活，晚年選擇退休，勞保退休金有《年金一次性領完》或《月領》二擇一，胞妹思考晚年無所依、無固定收入，且因年老致工作競爭力弱，因而選擇月領年金，盼在暮年有溫飽日子，但天有不測風雲，胞妹病倒，住院榮總，不敵病魔，留下徒有爭議的【沒收勞保年金未領與喪葬補助部分】，筆者陳情有關單位針對研議，還家屬公平公道，讓政府與人民有雙贏良策。

《年金一次性領完》因全額給付完畢，不存在爭議。唯《年金月領》者，一、仍存在保險支付有效期間身故者，直系親屬可申領未領完之差額及喪葬補助金。二、仍存在保險支付有效期間身故者，旁系親屬不可申領未領完之差額及喪葬補助金。

以上兩者，同屬仍存在保險支付有效期間身故者，勞保法條卻天差地別，不近人情，問蒼天無言以對，懇求立委大人，為台灣眾多單身族群提案修法補正，併溯及既往，讓單身國民身後安心，家屬的付出得到保障。

（作者從事廣告印刷業）

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