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自由廣場》不如台中市長／首都市長愧為政治家

2024/05/14 05:30

◎ 吳豐山

新總統就職，這是現代國家的民主大典。

新總統就職大典，場地座位有限，應邀觀禮是一種榮譽。如就現職高階公職人員而言，應邀參加在榮譽之外，也是一種因職位而生的連帶責任。

報載：台北市長蔣萬安以另有行程為由不能出席。國民黨籍立法委員以五二○並未放假、立法院必須開會為由，集體拒絕參加。

我要說，這是一種無禮，是少不更事，是一種可怕的無知。台中市長盧秀燕曉得向市議會請假，欣然出席。台北市是國家首都，在台北舉行的新總統就職大典，未見首都市長，這在任何民主國家都會被當作笑話。

立法委員每週二、週五開院會，五二○是禮拜一，大家商量一下，一個上午不開委員會議，大家共同慶祝國家盛事，才是正辦。只可惜政黨惡鬥成習，連參不參加國家盛會也拿來鬥爭，看在一般國民眼裡，成何體統？

蔣萬安不否認他是蔣中正總統的曾孫、是蔣經國總統的孫子，當年兩蔣有喜，全民必須歡欣鼓舞、高呼萬歲。今天這個中華民國還是當年那個中華民國，您蔣萬安何以生出如此不堪的分別心？

不管國民黨、民進黨、民眾黨，誰當選了立法委員，就是中華民國立法委員，而總統只有一位；假如國民黨人當選總統，另二黨立法委員就不參加，或者假如民眾黨人當選總統，國民黨和民進黨立法委員就聲言以開會為重，這樣的中華民國民主政治鬧劇，會變成全球先進國家的笑譚。

蔣萬安看起來正人君子，不知道是誰給他出這個餿主意？

國民黨立院黨團是同溫層。走出那個同溫層，去問問自己的選民，大概他們也會告訴您們，這叫小氣，叫胡鬧，叫愧為國會議員！

（作者是吳尊賢基金會董事長）

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