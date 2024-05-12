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自由廣場》藍白兩黨的「特別預算」大戲

2024/05/12 05:30

◎ 二弄

立法院日前激論，國民黨與民眾黨聯手提出的幾項特別條例草案引發社會關注。本文將探討這些草案的意圖，及背後的政治策略是否真為台灣社會帶來福祉，還是另有其計。

首先，這些特別條例的提案，包括環島高速鐵路建設、花東快速公路以及國六東延花蓮建設。這些提案乍看關心地方發展，實則涉及大量的特別預算分配，引發了對公共資金管理的廣泛質疑。

根據數據，過去十年內，台灣的公共建設預算中有超過卅％被評為效益不彰。對於藍白兩黨所提的這些特別條例草案，許多專家也表達了類似擔憂。他們認為，這可能是一種「政治表演」，藉由提出看似宏大計劃來吸引注意，而非真正基於經濟效益的考量。

另一方面，從政治策略角度來看，這些草案的提出，可看作是藍白兩黨試圖在立法院中創造「動作」，以此對抗民進黨。透過頻繁的立法動員，這兩黨似在測試民進黨的底線，並在某種程度上迫使後者不得不讓步。

對民眾而言，政治遊戲顯得複雜。藍白兩黨將提案包裝成對地方發展的關心，實際上恐是為了在未來選舉中爭取支持。這不僅模糊了公眾對於政府預算分配效率的視野，也可能將公共資源導向不必要或效益不高的項目。

這種政治操作的典型例證，可以在各黨的討論中見到。例如，儘管民眾黨表面上不贊成特別預算的編列，但還是與國民黨合作提出修正動議，這種行為相當矛盾。這種策略性的合作，顯示出在台灣的政治舞台上，常常是利益驅動而非公共利益考量。

最後，觀察這場立法院的「特別預算劇」，不禁要問，大型發展計劃真的是出於對台灣發展的考量嗎？還是又一場的政治魔術表演，目的是為了在選票箱前留下印象？而這場政治表演的終極問題是，當公共資源成為了政黨爭鬥的籌碼，真正的受害者又將是誰呢？

（作者從商）

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