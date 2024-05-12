自由廣場》中國AI水炮 具侵略性與殺傷力

◎ 姚中原

水砲是可發射高速水柱的一種設備，並非軍事武器，常用於消防滅火或鎮暴用途如水砲車。由於水砲能將大量的水投射到數十公尺之外，因此許多國家的海洋機關或海岸巡防單位，為維護經濟海域的漁民權益，並防止外國船隻非法捕魚，在口頭勸告無效時，常會使用水砲作為驅離非法漁船的執法工具。

原本僅有警示、嚇阻作用的傳統型水砲，近年來在中國積極研發及精密改良下，威力大幅增強，甚至具有相當破壞力與殺傷力，且已有實際案例出現。

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法新社報導，三月五日中國海岸警衛隊曾對菲律賓補給船發射水炮襲擊，造成菲國四名船員受傷。三月二十二日在南海區域又對菲律賓UM4號補給船水炮攻擊，不只三名軍人受傷，高壓水流更直接穿透船體並導致船身內部受損；事後菲律賓南海特遣部隊聲明證實，中國的水砲行動導致一艘為部隊補給的船隻「重大損失」和「人員受傷」。

有關中國水砲的威力強大，兩年前已有跡象。二○二二年中國商務部、海關總署和國家國防科技工業局發出《關於對高壓水炮類產品實施出口管制的公告》並說明，有些國家無法研製出水壓足夠高、功率足夠大、射程足夠遠的高壓水砲，會以民用的名義從他國進口這款裝備，而此公告就是為了不讓砲口有機會對準中國。

今年四月香港《南華早報》報導，中國已運用AI開發了全球第一台「智慧水砲」。此新型水砲的精準度與命中率極高，配備有「光電攝影機」和先進的「運動感測器」，可自動識別目標並即時調整其功率和彈道，克服傳統水砲在惡劣海況下難擊中目標的問題；換言之，此高科技的水砲即使在強風和高四公尺海浪的情況下，射擊目標的誤差不逾兩公尺。

AI水砲的強勁水流對船隻與人員都有傷害力，可謂是介於「非致命武器」與「致命武器」之間的「灰色武器」，因此台灣不能掉以輕心。當前不論是航行在南海、台海區域，或近來多次侵入金門禁止水域的中國海警船，研判都早已配備AI水砲。

近年來中國無視國際關注及反對，持續在南海與台海擴張軍力，並運用灰色地帶戰略作法，即不完全是戰爭，也不完全是和平的模糊手段，升高衝突風險。未來面對中國的灰色地帶行動與灰色武器挑釁，台灣絕不能貿然以軍事行動回應，更不能讓共軍跨越主權界線，使其得寸進尺，應秉持周詳且不失立場的作為，爭取因應主動權，以靜制動，才能立於不敗之地並確保國家安全。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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