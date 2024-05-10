自由廣場》國會亂糟糟 今年稅金繳得不情不願

◎ 吳旅人

五月是報稅的季節，近幾年政府部門效率大幅提升，報稅速度及方便性讓報稅不再像以前是件苦差事，甚至前兩年我都因單身、撫養家人而有機會獲得退稅。今年看了立法院的亂象後，卻讓我覺得這個稅繳得不情不願。

本屆立法院開議以來亂象不斷，除了有不在場投票、院會期間整團立委到不友善的國家出訪，還有小黨出席不投票、多數黨頻頻喊散會的狀況；近日甚至有立委藉職務之便取得國防外交機密文件，卻拿來做新聞操作意欲轉移自身爭議焦點。

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攤開立法院單位預算，其中有立法支出、委員問政業務、議事業務、黨團補助等費用，這些項目原本都應該用來做法案研究、擬定適合現實現況甚至帶領進步概念的法律；但是目前看起來，許多委員不僅草案亂提，疑似抄襲中國退步的勞動法，還阻擋其他委員提案進入委員會討論，甚至在討論到像性騷擾這樣涉己的特別法時，還發動同黨委員強制散會。幾個月下來，國會空轉、亂象頻仍，沒有通過甚麼對人民有益處的法案，這種坐領高薪做薪水小偷的立法委員，我實在是半分薪水都不願意給他們！

期盼立委諸公好好反躬自省，人民選出他們並不代表接受他們荒腔走板的行徑；我打過電話給區域立委，對相關國會亂象表達不滿，要求我選出來的立委要針對我在乎的議題表達態度，其他跟我同樣關心時政的一般人民，也大可打電話給選區立委，畢竟立委應該反映真實民意，而非被自己的黨團綁架或被自己的利益蒙蔽。我希望用我繳的稅金運作的立法院，不要被一群對國家沒有幫助的民代把持。

（作者是彰化市民）

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