自由廣場》藍委喊漲公糧 恐讓農改倒退8年

◎ 葉保棣

新內閣還沒上任，但國會已被藍白合力攪成爛泥。進步法案如綠營主張的赴中納管法案，遭藍白無情封殺；而藍白聯手欲強推藐視國會罪，大開民主倒車。此外，藍營地方勢力也趁亂傾巢而出，用藍營黨團名義提案，要求農業部提高公糧保價收購，這無疑是毀農害民的作法，更直接讓農業改革退回八年前。

簡單說，保價收購出現，是一九七○年代糧食危機下的政治產物。其運作是由政府制定保證價格，鼓勵稻米生產解決糧食短缺。不過，制定價格天花板的政策，在稻米食用需求下滑的今日，卻成為綑綁農業進步的緊箍咒，甚至淪為地方政客欺騙農民的聲量提款機。

請繼續往下閱讀...

今日台灣的糧食問題是「生產過量」，跟一九七○年代截然不同。按農糧署統計，四十年前台灣人每年平均吃掉九○公斤的米；如今國人飲食多樣化下，平均每年每人食用四十三公斤，消費量只剩一半。但因為長期實施保價收購之故，水稻種植的產量跟面積，並未跟著市場需求明顯下修，導致產能持續過剩。

稻米產能過剩的結果，就是公糧庫存更多、政府支出更多。那麼，調高保價能不能解決？事實上，扁政府跟馬政府時期都曾經調高過，出結果出乎意料的一致，就是政府一旦提高保價，農民種植面積就增加，導致產能又過剩。實際上，公糧保價收購真的非農業政策萬靈丹，因為不是所有稻米都可以繳，需要看產地、期別、品質跟計劃，只要超過公糧收購計畫的量，稻米就只能走進市場。

鑑於過往經驗，證明提高收購保價無助於拉抬市場價格。蔡政府沒有跟著淌「調高保價」的渾水，而是推動補助「收入保險」，並搭配「大區輪作」、「稻作四選三」來調節生產。資料指出，二○二二年至今每年產地濕穀價，都能維持在每百台斤一○○○以上，換算起來都高過公糧乾穀收購價格每公斤廿六元。由此觀之，過去的改革成果，也已浮現於眼前。

顯然地，真正能讓農業發展的政策，是讓作物的市場價格變高，是政府支持農民去爭取更好的市場價格，而非不斷喊要調高公糧收購保價。

（作者是南部農家之子、經濟系畢業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法