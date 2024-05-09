自由廣場》速立法禁「身份假冒」以遏網路詐騙

◎ 汪志堅

近來，包括臉書在內的社交網站與影音平台上，充斥著各種投資詐騙訊息，民眾被詐個案層出不窮。

詐騙的樣態之一為「假冒名人身份」，設立冒名的粉絲團與帳號，並利用大量廣告進行訊息推播，引誘不知情的民眾主動與詐騙集團聯絡，進而「加入通訊軟體聊天群組」，並在取得被害人信任之後，逐步將虛假的投資訊息提供給不知情的被害人，誘使被害人匯出款項以進行所謂的「投資」，藉以遂行詐騙。等到被害人察覺有異，已被踢出聊天群組，導致受害者多年積蓄付諸流水，求救無門。

請繼續往下閱讀...

詐騙猖獗，困擾已久，各國皆然，台灣因政府不斷教育宣導，民眾對老掉牙的電話詐騙已提高警覺，詐騙集團遂發展出新模式：冒用名人身份誘引加入聊天群組以進行網路詐騙的新樣態。

因名人是社會上的意見領袖，知名度高，一般民眾不疑有它，很容易因為相信某位名人，而墮入詐騙集團所設的圈套。許多被冒用身份的名人，遭受無妄之災，困擾萬分，除了向平台檢舉，別無他法。但這些假冒身份的帳號所張貼之內容，並沒有違反平台所設立的社群規則，因只是要求受害者加入通訊軟體聊天社群，以便進一步聯絡，其實就是把網路平台設定為詐騙手段的第一階段。

詐騙行為發生於第二階段的通訊軟體聊天社群，不是發生於社交網站平台，當被冒名者向平台提出檢舉時，因詐騙地點並非該平台，「平台業者並不積極於封鎖這些冒名帳號」，這導致網路上的名人詐騙愈來愈多，受害者遍及各階層。

除了名人被冒用身份，很多人也有被冒用身份的經驗，網路上的公開照片，被人複製到另一個同名帳號，親朋好友因而上當，將該冒名帳號加為好友。此一冒名帳號用途為何？並不清楚，有可能是為未來的詐騙預作準備，也有可能只是網軍開設分身帳號以遂行網軍宣傳的目的。

將他人帳號原封不動的拷貝以成立新的帳號，當然是侵害被冒名者之利益，但涉及法律主要為著作權法與民法的侵權行為，在刑事訴訟上，最靠近的法條是「偽造準私文書罪」，但這並非重罪，且若只是貼上公開可得的照片，讓民眾誤認該帳號是由被冒名者所設立，是否滿足「偽造準私文書罪」的構成要件，仍需確認。

無論是冒用名人或一般人名義所開設之冒名帳號，對一般使用者都已造成困擾，需要加以正視，並應運用法規加以規範。歸根究柢，「現有法律確有不齊全之處，需要加以補強」。現有刑法設立偽造文書罪之目的，在於無權製作文書之人，不得偽冒製作文書以欺騙他人。但「該法條訂定之時，並無網路社交平台」，因此從未設想過在網路空間，不必偽造身份證件也能偽造身份。

因此，在這部分，法律確有缺漏。釜底抽薪之計，應該要立法禁止身份假冒，從源頭遏止這種形式的網路詐騙。憲法雖保障言論自由，但不保障虛假與詐騙言論，也沒有給予人們冒用他人名義的自由。此一法規的設置，也會讓平台業者有法可循，依法下架這些冒名帳號與粉絲團。

（作者是大葉大學管理學院院長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法