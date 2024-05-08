自由廣場》（鏗鏘集）災難時的藝術之光以及政治的黑暗面

◎ 李敏勇

九二一大地震發生，當時還在世的作曲家蕭泰然連絡我共同為災難寫一首曲子，我們詞曲合作的〈傷痕之歌〉在國家音樂廳首演，並為南投災區募款。�傷痕之歌〉同年在日本寶塚市的「阪神大地震五週年紀念音樂會」及「為九二一加油音樂會」，被指定為震災安魂曲，台灣的福爾摩沙合唱團和日本四個合唱團共三百多人同以台語演唱，跨越國度，撫慰人心。

日本三一一大地震，演員渡邊謙朗讀詩人宮澤賢治的詩〈不畏風雨〉，災難觸動善美的人間愛，也讓文化之光普照。藝術的意義及力量常常顯示在傷痕的陰影上，二戰後走過意義廢墟的日本詩人田村隆一有首詩〈恐怖的研究〉面對黑暗的困境，復活人心：「如果是莫扎特／就需要一支橫笛／如果是米羅／就會把單一的夢／配上單一的色彩／⋯產生奔放的線／⋯線和線交叉／點和點共鳴／⋯」引述音樂家、畫家和詩人，藝術成為救贖的力量。

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今年四○三地震，重災區花蓮樓塌山崩，政客的醜陋也一覽無遺，就知道錢錢錢，製造政黨仇恨也就罷了，居然組團去共產黨中國求助，形如共同反制台灣政府，想在中國戴反共之罪立投共之功。共產黨中國一心一意以消滅「在台灣的中華民國」為未完成的革命，政客厚顏無恥至此，致台灣的民主化於何地？又向世界說明了什麼？

民主化以後的台灣，中國國民黨意識形態的上層構造已無控制力量，下層構造的利益形態經由選舉成為牛鬼蛇神形同支撐條件。昔日蔣經國，今日習近平，正是反共投共背反現象。抱著「中華民國」軀殼，寄心於「中華人民共和國」的中國意理，政治投機者就是政治投機者。

世界看到台灣在強權威脅下的自我重建；世界也看到台灣屈附強權蹧踏自己的另一面。我們既看到文化的光彩，也看到政治的黑暗。英國小說家狄更斯《雙城記》引喻的：「這最好的時代，也是最壞的時代；這是充滿智慧的時代，也是最愚蠢的時代；⋯」彷彿寫照。台灣，要走向光明或墮入黑暗？正探問著作為國家主人的台灣人自己。

（作者是詩人）

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