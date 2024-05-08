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自由廣場》（林保華專欄）崐萁何時成為崑崙山的小草？

2024/05/08 05:30

國民黨立法院黨團總召傅崐萁，匆匆忙忙帶了十六位「傅隨徒眾」到北京朝共，見到中共第四號人物、全國政協主席王滬寧，傅自我介紹解釋時說，「崐」為崑崙山的「崑」之古字，即為崑崙山之意；「萁」為小草，故他是「崑崙山上的小草」。（其實萁是豆）

我很吃驚，文革前我在中國看過一部電影「崑崙山上一棵草」，描述一位地質學校畢業的女生搭卡車遠赴崑崙山工作，因一路荒涼，且不適應高原氣候，她心理動搖而打退堂鼓，到了山口一處休息站吃飯，裡面氣氛活躍，負責人惠嫂談起當年她來了後如何想回去，被老公教育一番而認識錯誤，終於在崑崙山定居的故事，感動了這位女生，終於下決心到目的地。他們都成了崑崙山上的草。

這是符合主旋律的電影，頌揚「小螺絲釘」在艱苦建設中不可或缺的作用，配合支援邊疆、到少數民族地區摻沙子的主題。但因情節、人物都較簡單，加上接下來大規模「學習雷鋒」與「全國學解放軍」的運動，電影就此埋沒。

我查電影上映年代與傅崐萁出生年代，居然同是一九六二年！傅崐萁的父親給他取「崑崙山上小草」的名字時，竟與這部電影遙相呼應，這是不是「通匪」？我不知其父是否偷聽匪台廣播？否則就算是懷念故土，怎不取河南老家的山名，例如嵩山、桐柏山或伏牛山？

如今在台灣且看過這部電影的大概只有我一人，可惜王滬寧沒看過（因當年他只有七歲），否則王就能當面讚揚傅爸身在曹營心在漢，不愧是我黨的好兒女。

傅崐萁初期到處鑽營，不惜違法，被控於一九九七年炒作凱聚、昱成、長億和華隆等公司股票，以黃任中（國民黨元老黃少谷之子）等人頭帳戶，連續以高價買入股票方式，正常或低價掛單，甚或偽作買賣，製造股票交易活絡表象而操縱市場。此案居然纏訟超過二十年。台灣高等法院在二○一九年才判他兩年十個月徒刑，最高法院次年駁回上訴而定讞，傅崐萁須入獄。卻沒褫奪公權，以致他入監卻仍保有立委資格，薪水照領，引發嘩然。

傅崐萁在股市碰壁後轉入政壇謀出路，給他當上「花蓮王」。其中奧秘自然只有他自己最清楚，包括他身為縣長，與老婆假離婚後委任她當副縣長，兩人得以在花蓮輪流執政。他因犯法離開國民黨，朱立倫去年與他「同舟共濟」，把他召回國民黨。他人在花蓮心在崑崙，只能去走旁門歪道。

國民黨人才「濟濟」，卻找沒有改造好的更生人做代理人，這與習近平這位「反貪偉人」的形象未免格格不入呀。

（作者林保華是資深時事評論員）

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