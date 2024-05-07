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自由廣場》說說王滬寧

2024/05/07 05:30

◎ 盧正邦

王滬寧充當中共第一筆桿子歷三代近三十年之外，尤因他當前負責操盤對台政策，有必要探究其思路淵源及軌迹。

王滬寧發迹之前，與我在1992年受邀參加台灣浩然基金會在澳門舉辦的第三屆浩然營，兩人還相鄰並座，當時我早已注意到他。1992年他担任復旦大學國際政治系主任，已是知名的「新威權主義理論」的主張者，強調國家中央強勢集權。彼時正值東歐顏色革命和蘇聯解體、中共自身89「風波」不久，中共驚惶甫定，鄧小平被問及此理論時表示其乃正合中共所需，只不過不用其名。故而，王滬寧身逢其時，速為江澤民拔擢重用。

其實，文革時王滬寧沒正式讀過中、大學，難免基本教育特別是現代智識根基貧乏，據稱他有按其父之囑，在家自修勤讀莫斯科第三國際修訂版《馬列全集》譯本，以此奠定他學問思想的基本框架。必須指出列寧與馬克斯所處大不同時空，本風牛馬不相干。馬克斯嫡系恩格斯傳第二國際而及西歐各民主社會主義黨，要皆尊重民主開放機制，至今未衰，美國有大批年青人支持的桑德士當亦屬之。中共師承的只是列寧和史達林著重沿襲馬、恩講到鬥爭及專政的小部份。譬如，馬克思頌揚並捍衛的新聞自由，卻最為中共所忌。王的馬列素養，實不過爾爾。

王滬寧替習近平創出所謂「新時代有中國特色」的名堂，也只不過是在列史體系加上中國傳統法家皇權專制主義的色彩罷。習好大喜功，但王提不出實質新論述，「中國夢」、「振興中華」等口號云云 再空泛不過。對台方案，根本跳不出「普天之下莫非王土；率土之濱莫非王臣」的陳舊窠臼。

另外，王滬寧1988年去美國考察半年，因接待方乃美國罕見的極左學界及若干中國留美人員，以至帶有成見而專門觀察美國陰暗面。他歸去後所著《美國反對美國》一書，集中論及美國開放社會的亂象，不暸解正是自由民主法治的體系造就了充分生機，令美國真正強大。這種不成熟的美國觀，影嚮所及，才導致習近平竟有「東升西降」的錯覺，進而對內愈是採取種種反自由民主體制的做法，對外則不得不挑戰「美國西方勢力」主導下的世界秩序，犯下致命的重大戰略誤判。也只有通過這樣理解，才能解釋習近平何以說出「前後三十年互不否定」不符事實的怪話。

如此這般的王滬寧，即使笑臉迎人，其動聽話語，在台灣若有當真者，非愚即奸。

（作者是美國律師）

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