自由廣場》軍備AI化 「美軍」會來嗎？

◎ 黃惟冰

外電報導，美國空軍部長肯達爾日前搭乘由AI操控的F-16戰鬥機「維斯塔」（Vista），親自觀察「維斯塔」與另一架由飛行員駕駛的F-16進行近距離纏鬥，並於事後強調，小型和低成本的AI控制無人戰鬥機是未來趨勢，必須持續而且速度要快。

事實上，美軍在無人載具的應用及部署不只出現在空軍。二○二二年的環太平洋軍演中，美軍也首度派出四艘分別擁有反潛、防空、後勤補給能力的無人水面艦參與演訓。美國海軍從二○二○年開始，就以每年兩艘、連續五年的方式採購無人水面艦，規劃成立一支無人水面艦隊。

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隨著AI的持續發展，美軍在空中與海上都將部署越來越多的無人載具。而這個變化，也將影響美軍對於「台海有事」時可能採取的作為。

過去，包括馬英九在內，台灣內部有許多鼓吹「疑美論」的聲音，這群人其中一項核心論點就是，美國政府不會為了保衛台灣，犧牲自己人民的性命。因此，一旦中共武力犯台，台灣不能指望美軍會積極參戰。

然而，「疑美論」者的這項假設，隨著無人載具在美軍行動中扮演越來越大角色的趨勢下，將日漸脫離現實。因為無人載具的擴大應用，將提供美國政府在不需考慮人命傷亡的情況下，有更多元的手段可以在平時監控台海情勢，並在戰時投入干預。

最後，有鑑於美軍無人載具的快速發展，台灣政府也該思考，如果關鍵時刻來的美軍不再是「美國軍人」，而是無人機艦，雙方的敵我辨識與協同作戰，又要如何安排。

（作者從事公共服務業）

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