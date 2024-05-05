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自由廣場》美國校園挺巴示威狂潮 背後的暗影

2024/05/05 05:30

◎ 吳哲文

就在以色列國防軍隨時可能進攻拉法，美國等國調停之際，近日美多所大學校園爆發支持巴勒斯坦示威，局勢升高，連拜登總統也呼籲應和平理性、反對暴力。只是，在大選年發生騷動，令人不禁與上次大選年的BLM運動做聯想，也無法忽視其間的影響因素。

首先，示威約有三分之一到四成的參與者是校外人士，不乏左派及親伊斯蘭教的社會運動份子，不僅遭到校方譴責升高局勢，更令人懷疑是否有某些中東國家在背後操弄，以試圖間接對美朝野施壓，影響停火談判的走向。

另外，中國及俄羅斯當這波校園示威中所扮演的角色，也相當值得注意。二○二○年美國大選前，作為武肺肇事國的中國當局，除透過航空班機等方式，向美擴散疫情外，也透過不同的社群媒體，特別是中國當局能夠有力操弄的抖音與其演算法等，渲染議題、激化衝突，從而為美國多州大量採用郵寄投票、以及因此而生的選務爭議埋下伏筆。

這次多所大學挺巴示威，中國當局同樣間接透過抖音演算法、及透過情報機構收買網軍帶風向等等的方式，試圖再次激化美國社會對於以巴戰事的論爭與歧見，並進一步影響美國大選議題走向的可能性。而在逾二年多的侵烏戰爭暫居上風的俄羅斯，已累積至少廿多年認知作戰經驗、也有與中國相近的利益著眼的情況下，也極有可能透過情報機構行動網絡，參與擾亂美國社會的行動。（作者從事服務業、兼業作家）

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