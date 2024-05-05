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自由共和國》廖紫岑／從三個實踐，延展「新雁行艦隊」的企業韌性

2024/05/05 05:30

廖紫岑／台灣數位光訊科技、鑫傳國際多媒體集團董事長

未來世界會是什麼樣子，企業在產業分工中將扮演什麼角色？這是企業永遠的課題，但是隨著全球局勢變遷，不是單一企業可以應付風險，雁行理論再度被提及，身處二○二四年的我們該怎麼做，要如何結隊而行，才不會在混亂的世界局勢中迷航？

日本經濟學者赤松要（あかまつかなめ）博士在一九三○年代提出「雁行經濟理論」，開創戰後超過半世紀的東亞經濟榮景。但隨著世界局勢變化，舊雁群理論的隊形已面臨調整，準外交部長林佳龍在其著作《印太新秩序下的台灣之路》中就提到，新時代典範已經轉移「地緣政治」、「經濟發展」以及「商業模式」三個面向，提出新雁行理論，結合AI、晶片與相關智能產業形成「新雁行艦隊」，從台灣起飛，以靈活的隊形變化，航向全球。

身為國內媒體產業的一份子，在這幾年來，努力使自己成為新雁行理論的實踐者，我們在這一波參與，獲得了三個驗證。

一、忠於初衷 越在地越國際

長期以來我們以「越在地 越國際」為企業宗旨。會參與這一波「新雁行隊形」源起二○二一年疫情爆發，全球恐慌，台灣在國際間捐贈口罩發揮「Taiwan can help」精神，背後支撐這項國際善舉的是台灣的機械產業，集團本著媒體是社會公器使命，以中部七家中部機械業者為主角，製作《口罩國家隊》系列影片，片中顯現台灣機械產業拚搏與效率，在網路上突破百萬點閱率，更被當時外交部一七五個外館引做宣傳影片，甚有東南亞國家循線到台灣下單。

《口罩國家隊》初試啼聲看到了從數位內容延伸出區域產業串聯的可能性。緊接著與大肚山產創基金會合製的《預見大未來系列》以「科技特派員」的角色來串連節目內容，包含了資通、互聯網、醫療、電動車、節能…等等範疇，實地走訪研華、台達電、宏碁、佳世達、鴻海等十二家主導未來科技的關鍵現場。

節目透過「科技特派員」提問、互動、體驗，並邀請到前台大管理學院柯承恩教授 、財信集團董事長謝金河與 DIGITIMES社長黃欽勇等財經專家擔任單元主持人，透過產官學的第一手觀點與產業核心技術現場觀察，打造出全新的科技智慧節目體驗。

二 、軟實力先行，啟航新南向

《預見大未來－科技特派員》二○二二年起在衛星頻道─台灣生活網及網路OTT─LINE TV首播後引起廣大迴響，該節目英文版也於二○二三年八月在馬來西亞TV5播出，TV5是馬來西亞好享廣播電視電影集團經營的電視頻道，在全馬來西亞八五○萬家庭都看得到。而節目亦已規劃和國際新聞平台合作，將讓更多國際友人認識台灣企業品牌。

準外長林佳龍曾於二○二二年投稿《自由時報》，提及傳統分析國家安全戰略重要參考架構，會運用外交（Diplomacy）、情報（Intelligence）、軍事（Military）與經濟（Economy）─DIME四個層面，若能再加上軟實力（soft power），DIMEs將構成一個更符合時代需求的國家戰略思考架構，而媒體的角色正肩負DIMEs中「軟實力」重任。他更在節目中提到「台灣在未來變局中，一定要做好準備，要從產業的生態系，來找出未來國家隊」。

當初參與錄製節目的企業更精準的實踐「新雁行」著陸棲地的路線，節目企業陸續參與「佳研智聯」、「泰國AMATA工業園區」⋯等投資案，往東南亞國家布局，將台灣的智慧科技產業的優勢「產業棲息地理論」在國際間建立穩定的生態系。

三、交錯前進，延展企業韌性

企業經營，猶如雁行千里，天空氣流瞬息萬變，稍有不慎，就會迷航或是落單，抱持企業韌性，隨時學習，抱持隊形完整與安全的前進，就成台灣產業的生存關鍵。

我們身為新雁行隊伍一份子，有橫向的媒體整合行銷力將「Taiwan can help」精神，從國際公益角度出發擦亮台灣招牌；更有縱向的科技智慧產業的串連力，以跨域的企業組成艦隊，航向全球的創新棲地。

日本「經營之聖」稻盛和夫曾說過，所謂成功方程式三條件，正確「想法」，強烈「熱情」，把自己「能力」發揮到極致，聚焦三點，就可迎接工作一切挑戰。

這三年來，台數科與鑫傳集團把「想法、熱情、能力」核心價值，在新雁行隊形中充分實踐，透過軟硬交織來淬煉企業韌性，結合志同道合的夥伴，把共享、共學、共好的理念，從台灣延伸出去，在全球創新棲地，落地生根，生生不息。

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