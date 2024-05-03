自由廣場》中國共產黨遙控我國立法院？

◎ 曾建儒

在台灣政治的大舞台上，一幕幕荒謬戲碼正在上演。最近一幕是國民黨部分立委與中國全國政協主席王滬寧的會晤，在這次會面之後，台灣立法院內出現的種種動作，令人不禁懷疑，真正掌控台灣立法院的難道是中國共產黨？

國民黨的立委，在會晤之後仿佛變了一個人，不僅在立院推動諸多與中國立場高度一致的提案，更在語言使用上，刻意將「中國」一詞普遍置換成「大陸」，在無聲無息中，彷彿進行一場文化和政治上的同化。

請繼續往下閱讀...

國民黨此舉不但顯示該黨對中國共產黨的服從性，也反映出深層的政治危機：「國民黨是否已經成為共產黨在台灣的代理人？」這種代理不僅在政治立場上的一致，更在於行動上的步調一致，令人不得不懷疑，共產黨在台灣立法院是否已具備決定性的影響力。

更荒謬的是，國民黨這些立委，居然在立法院提出多項與中國法律雷同的法案。比如，有委員針對勞基法提案，要求試用期薪水不得低於應聘工資的八十％，這與中華人民共和國《勞動合同法實施條例》的相關條款不謀而合。這不只是政治上的迎合，更是法律上的仿製，令人擔憂，台灣的立法自主性是否已遭中國嚴重侵蝕。

國民黨這些委員似乎忘了自己的根本職責應是服務台灣人民，而非成為某個外來政權的傳聲筒。他們在立院所作所為，不僅讓台灣的民主自主受到威脅，更讓台灣的國際形象受損，其集體行為無疑是對台灣立院的褻瀆，對台灣民主的背叛。

在這一系列事件中，民眾黨的態度也引人關切，他們雖未像國民黨公然迎合中國，但在許多關鍵時刻的沉默與模糊立場，也令人質疑其真正意圖。民眾黨似乎試圖在兩岸問題維持模糊的中立，但這種中立卻往往形同對現狀的默許，更是對進行中的爭議的逃避。

面對如此政治局面，台灣人民不能保持沉默。我們必須警覺，有所質疑，堅決反抗企圖削弱台灣自主的任何舉動。台灣的未來應由台灣人民自己決定，任何背離此一原則的政治行為，都應受到嚴厲審視與抵制。讓我們共同守護台灣的民主，共同反對任何形式的外來干預，以確保台灣立法機構真正代表的是台灣人民的利益，而非任何外來勢力的利益。

台灣的民主不應是任何人的傀儡，也不應淪為國際政治角力的犧牲品。國民黨和民眾黨的立委應記住，他們的首要責任是對台灣人民負責，而非對任何外國政權負責。唯有這樣，台灣的立法院才能真正成為民主的堡壘，而免於淪為外來勢力的傀儡舞台。

（作者是國會助理）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法