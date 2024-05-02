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自由廣場》電價凍漲形同劫貧濟富

2024/05/02 05:30

◎ 胡顏

國內電價自四月起平均調漲十一％，令人詫異的是，立法院國民黨團前天提案「立即停止調整電價的提案」，經朝野協商破局後表決通過。

對此，筆者期期以為不可，原因如下：首先，經濟部依現行制度經電價調整委員會開會決議調整電價，一切依電業法行政，並無任何疏失，立法院無權「以決議凌駕法律之上」，更不能藉著立法權壓迫行政權，否則即違反「責任政治」與「權力分立」的原則，既不足取也不可行。

國民黨提案通過「凍漲案」，以照顧庶民經濟生活作為理由，殊不知這次經濟部在調漲電價上已經做到「細緻漲價」的機制，換言之，用電愈多者，調漲愈高，而用電愈少者，調漲愈少，至於較弱勢的農漁民、社福團體和各級學校等都屬「凍漲對象」，用意就是要照顧民生穩定物價。

國眾兩黨提案要求「電價不准漲」，不但不能真正做到照顧弱勢的目的，反而是拿全民的納稅錢來補貼用電大戶，這豈不是劫貧濟富的不當作法，呼籲在野兩黨應立即懸崖勒馬，不要再做無聊的爭鬥！

電價調漲才剛滿一個月，在野黨就通過凍漲案，執政黨倘若接受，則政策反反覆覆，豈是全民之福？何況一旦「電價凍漲」成真，在野黨食髓知味，未來為反對而反對，通過一連串與政策相扞格的決議，政府豈非陷入長期紛擾的深淵？無論在野或執政，都應以國家的長治久安為念，呼籲在野政黨所有政治人物應冷靜問政，莫為反對而反對，類似「凍漲電價」這種劫貧濟富的提案，就不要再歹戲拖棚下去，免得離民意越來越遠！

（作者是國小退休教師）

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