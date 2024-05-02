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自由廣場》政黨勿為討好選民而凍漲電價

2024/05/02 05:30

◎ 魏世昌

報載，藍白立委聯手提案要求電價不准調漲。事實上，台灣電價該不該漲，不應成為政黨討好選民的工具。

台灣電價為何現在非漲不可？因為現在不漲，未來挑戰更大。大家相信嗎，自二○二二年四月以來，我們的鄰居韓國接連啟動五波電價上調，在過去四年，住宅電價漲近五成，工業電價漲近九成。德國、法國、日本及英國皆因燃料大漲而大幅調漲電價。相對地，台灣的電價反而比十二年前的價格還低。

台電去年平均每度發電成本接近四元，但平均售價不到三元，意即台電每賣一度電就賠一元，電價長期不反映成本，而由國營事業吸收，不啻是拿人民以及後代子孫辛苦賺到的納稅錢，去補貼用電大戶，形同「劫貧濟富」，違背基本的社會公平標準，也造成民眾與企業缺乏節電的誘因。

此外，由於台電的電力價格遠低於再生能源，導致只有極少數企業有轉用綠電的誘因。「綠色和平」去年一份問卷結果指出，近六成企業認為取得「綠電轉供」的主要挑戰在於價格過高。綠電轉供平均價為每度五．七元，但去年電價平均每度僅約三．一二元，綠電價格高出八成，企業當然缺乏轉用綠電的誘因。

有人擔憂，漲電價會使萬物齊漲，讓更多人生活困難，產生「電力貧戶」。政府若要避免經濟弱勢家庭或軍眷受漲電價影響，那就由內政部、國防部編預算補貼。譬如，烏俄戰爭爆發當年，歐洲各國與英國都遭遇能源價格飆漲，於是政府發放現金給低收入戶，協助度過難關。錢不應該補給台電，而應給承受能源貧窮的人。

讓電力公司承受虧損，並非長久之計。台灣電價長期低估，遠低於先進國家的應有水準，不論產業界或個人，都應該具備電價必須合理反映成本的認知。別忘了羊毛終究出在羊身上，當全民及產業繼續享用便宜電力，台電的虧損最後終究還是會由全民買單。

（作者是工程師）

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