自由廣場》（鏗鏘集）開展新歷史

◎ 李敏勇

獨立的台灣才能真正開啟與中國友好之門，這是歷史也是現實。李登輝在中華民國總統與中國國民黨任內，廢除「動員勘亂時期臨時條款」，終結了中華民國與中華人民共和國的敵對關係和戰時狀況。他被殖民意識論的中國國民黨人以台獨份子詆毀攻訐，但未必不符合蔣經國未能實踐的心意，即使蔣不盡是為了台灣。糾葛在被殖民症候群和殖民病候群的政治和文化病理應該拋棄了。

蔣經國晚年曾說他也是台灣人。一九四五年，中華民國代表盟軍接收台灣，順勢進佔被日本殖民五十年留下近代化基業的這塊土地，讓一九四九年亡於中國共產黨的中華民國得以倖存。台灣人曾期望過祖國，但一九四七年的二二八事件許多文化人知識份子被殺害，包括一九五○年代的白色恐怖，以及長達三十八年戒嚴，多少以反共之名的迫害印記在這塊土地的歷史。

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李登輝在他的總統任內曾以「命運共同體」喻示在台灣這塊土地上不分先來後到的「台灣人」歷史際遇，他想以「新台灣人」形塑台灣這個新興國家的國民意識，雖然際遇不同，但命運與共。二○○○年，在台灣的政黨輪替開啟「寧靜革命」的新歷史，民進黨籍的陳水扁總統還以中國國民黨黨員，曾是參謀總長的所謂「外省人」唐飛為行政院長。但是，中國國民黨開除了李登輝，終止了台灣化之路。連戰兩次競選總統，連戰連敗，奔赴中國，形成中國國民黨背離台灣的政治之路。馬英九取而代之，毀滅了曾藉李登輝之手牽引呼喊的「我是新台灣人」之諾，更違背自己競選總統時聲言「台灣前途由台灣人民決定」的宣傳。當前台灣與中國的競合關係，其實隱含著中國國民黨昨是今非的背反現象。

台灣人並未與中國為敵，被日本殖民是清帝國割讓。當時台灣的祖國派既有中國國民黨人，也有中國共產黨人，但陷入國共鬪爭讓台灣人在二戰後歷經未能從亞細亞孤兒脫出的歷史。中國國民黨的「反攻」論和中國共產黨的「解放」論，交錯籠罩在台灣人的心靈。中國國民黨的投共行徑成為阻礙不分先來後到台灣人「命運共同體」開啟寧靜革命新歷史的惡意力量，無視於中華民國毀於中國共產黨。台灣應該致力發展出與中華人民共和國的國與國關係，而不是中國國民黨反其道自毀國格屈附投共，自毀台灣的民主化之路。

（作者是詩人）

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